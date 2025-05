Incendi virulent en una fàbrica: Intervenen 9 dotacions de bombers

Una gran columna de fum va alertar aquesta tarda els veïns d'Esparreguera. A les 18:02 hores, el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís: un incendi s'havia declarat en una fàbrica del polígon industrial, dedicada a la producció i emmagatzematge de palets de fusta.

Segons va informar el cos d'emergències a través del seu compte oficial de X (antic Twitter), el foc ja estava completament desenvolupat quan els equips van arribar al lloc. Les primeres imatges mostraven una intensa fumera negra que es podia divisar des de diversos quilòmetres de distància, fet que va generar alarma entre els habitants del municipi barceloní.

Fort impacte a la zona industrial

L'incendi va obligar a tallar alguns accessos del polígon industrial per facilitar l'entrada dels serveis d'emergència i garantir la seguretat dels treballadors i veïns. Afortunadament, segons fonts oficials, no s'han registrat ferits greus, tot i que alguns operaris i veïns van haver de ser evacuats de manera preventiva.

| @bomberscat, XCatalunya

L'activitat del polígon va quedar completament paralitzada durant diverses hores, afectant altres empreses de l'entorn. La intensa fumera també va portar a activar protocols de seguretat ambiental i de qualitat de l'aire, amb especial atenció al possible impacte de les partícules en suspensió a les zones habitades properes.

Incendi controlat després de dues hores de feina intensa

A les 18:34 hores, tot just mitja hora després del primer avís, els Bombers van informar oficialment que l'incendi estava controlat, tot i que les tasques de rematada i revisió continuarien durant la resta de la tarda i part de la nit. La confirmació va ser ben rebuda pels veïns.

| @bomberscat, XCatalunya

Els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny per refredar punts calents i evitar possibles rebrots. A més, es preveu que en les pròximes hores s'iniciïn les tasques d'investigació per esclarir l'origen de l'incendi, que per ara es desconeix. No es descarta cap hipòtesi, tot i que tot apunta a una possible avaria elèctrica o una distracció a l'interior de la nau, on s'acumulaven materials altament inflamables.

Preocupació pels efectes econòmics i mediambientals

Tot i que l'incendi no ha provocat víctimes, sí que ha deixat danys materials importants. La nau central de la fàbrica ha quedat pràcticament destruïda, i es tem que part de la teulada hagi col·lapsat per l'acció del foc. Les pèrdues econòmiques podrien ser significatives, especialment si es confirma que part de la maquinària va resultar afectada.

A més, s'estan avaluant els possibles efectes contaminants derivats del fum i els residus generats per la combustió de fusta tractada i altres productes químics emmagatzemats a l'interior del recinte. Tècnics mediambientals i personal de l'Ajuntament s'han desplaçat al lloc per coordinar les tasques d'inspecció.

Una resposta ràpida que va evitar una tragèdia més gran

L'actuació ràpida i coordinada dels Bombers ha estat clau per evitar una tragèdia més gran. En menys de mitja hora van aconseguir contenir un incendi que amenaçava d'estendre's a tota la zona industrial. Des de l'Ajuntament han agraït públicament la tasca dels serveis d'emergència.

Mentrestant, els veïns d'Esparreguera respiren amb alleujament després d'una jornada marcada per l'ensurt i la tensió. El que podia haver estat una catàstrofe, va quedar finalment en un ensurt controlat gràcies a la professionalitat dels equips d'emergència.