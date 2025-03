403 passatgers evacuats per l'enèsim problema amb els trens

Durant l'última setmana, el servei de Rodalies de Catalunya ha experimentat múltiples incidències que han afectat els usuaris. El dilluns 3 de març, després de la reobertura del túnel de Roda de Berà després de cinc mesos d'obres, es van registrar retards de fins a 50 minuts en els trens inaugurals, generant descontentament entre els passatgers.

El dimarts 4 de març, una avaria a la catenària entre Bellvitge i El Prat de Llobregat va provocar la interrupció parcial del servei a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17. Els trens van circular per via única, acumulant retards considerables.

El dimecres 5 de març, es van reportar problemes a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell, afectant la línia R4. Els trens van experimentar demores d'aproximadament 15 minuts a causa d'aquesta incidència. El dijous 6 de març, una incidència a la infraestructura entre L'Hospitalet de l'Infant i L'Ametlla de Mar va causar retards de fins a 30 minuts a la línia R16 i als trens Avant Exprés.

| Canva

El problema d'avui dissabte 8 de març

Problemes als trens que també van afectar ahir a Catalunya i que avui han viscut un nou episodi. Una avaria a la catenària a l'estació de Sants de Barcelona afecta aquest dissabte al matí tots els trens d'alta velocitat. Un comboi Ouigo ha quedat parat al túnel de sortida de l'estació i els 403 passatgers han estat evacuats, segons ha informat Protecció Civil.

"Una incidència causada per un tren Ouigo a la sortida de Barcelona-Sants deixa sense tensió les vies 1, 2 i 3. Els viatgers del tren han estat evacuats. Afecta els trens d'alta velocitat i mitjana distància, que resten parats a les estacions. Manteniment treballa per solucionar la incidència", ha detallat Adif. Poc després de les 08.45 hores, s'ha restablert la circulació per via única a la línia d'alta velocitat entre Sants i el Prat de Llobregat amb retards de 40 minuts.

Passatgers evacuats per les vies fins a l'estació de Sants

"Restablerta la circulació a la línia d'alta velocitat per una via entre Barcelona-Sants i el Prat de Llobregat. Els trens afectats comencen a circular amb un retard mitjà d'uns 40 minuts", ha precisat Adif en un missatge a X a les 08.41 hores.

| 3Cat

El tren afectat ha estat un comboi de la companyia Ouigo -amb sortida a les 06.31 hores de Sants i arribada a Madrid a les 09.16 hores-, que ha quedat parat al túnel de sortida de Barcelona per un problema a la catenària. S'ha tallat la tensió a tota l'estació per facilitar el desallotjament dels més de 400 passatgers, que han hagut de recórrer a peu per les vies una part del túnel fins a Sants. La incidència ha afectat totes les operadores (Renfe, Ouigo i Iryo) entre les 06.30 hores i les 08.40 hores.

Per part de Renfe, els trens AVE afectats han estat el comboi (Barcelona 06.45 hores – Granada 13.11 hores), que no ha pogut sortir i els viatgers han estat reubicats en altres circulacions posteriors fins a Madrid. Demora d'1 hora i 15 minuts. I el tren Euromed (Barcelona-Sants 06.50 hores – Figueres 07.45 hores), que no ha pogut sortir i acumula una demora d'1 hora i 10 minuts.