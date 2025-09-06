4 dotaciones de Bomberos intervienen en el incendio de un coche en plena calle

La tranquilidad de un mediodía de sábado se vio abruptamente interrumpida por el crepitar de las llamas. Un vehículo estacionado en la vía pública comenzó a arder de forma repentina, generando una densa columna de humo negro.

El incidente provocó la inmediata alarma entre los vecinos de la zona residencial. La rápida intervención de los servicios de emergencia fue crucial para evitar que la situación escalara a mayores. El suceso se resolvió sin tener que lamentar daños personales, gracias a la efectiva coordinación de los equipos desplazados.

Un mediodía de sábado alterado por las llamas

Los hechos ocurrieron este sábado, 6 de septiembre, cuando el reloj marcaba las 13:49 horas de la tarde. En ese momento, el teléfono de emergencias 112 recibió el aviso sobre un incendio en un turismo. El vehículo se encontraba aparcado en la Travessia de Catalunya, en el municipio de Centelles, comarca de Osona. Esta localidad, conocida por su ambiente apacible, vivió momentos de gran tensión.

| ACN

La información fue confirmada por los Bombers de la Generalitat a través de sus canales oficiales. Las imágenes compartidas mostraban la virulencia del fuego concentrado en la parte delantera del coche.

La escena atrajo la atención de numerosos curiosos, que observaban la intervención a una distancia prudencial. El denso humo era visible desde varios puntos cercanos, alertando sobre la gravedad del incidente. La calle tuvo que ser cortada al tráfico para facilitar las labores de los equipos de extinción. La situación generó una lógica preocupación por la posibilidad de que las llamas afectaran a otros vehículos cercanos. Afortunadamente, la pericia de los profesionales evitó que el fuego se propagara por la zona.

Rápida movilización para controlar el fuego

Tras recibir la alerta, el cuerpo de Bombers de la Generalitat movilizó un operativo considerable hacia la ubicación exacta. Un total de cuatro dotaciones se desplazaron con celeridad para acometer las tareas de extinción del incendio.

Este despliegue subraya la precaución con la que se abordan este tipo de fuegos en entornos urbanos. El principal objetivo era sofocar las llamas y asegurar el perímetro para proteger a los residentes y sus propiedades. Los efectivos trabajaron coordinadamente para controlar el siniestro en el menor tiempo posible.

Al llegar, los bomberos se encontraron con un fuego completamente desarrollado en el compartimento del motor del turismo. Equipados con sus trajes de intervención, desplegaron las mangueras y comenzaron a proyectar agua sobre el foco principal.

La prioridad era reducir la temperatura del vehículo para prevenir una posible explosión del depósito de combustible. El trabajo meticuloso de los profesionales permitió apagar el incendio de manera segura y definitiva. La mejor noticia fue que, a pesar de la aparatosidad del suceso, ninguna persona resultó herida.

| Canva

Las causas del incendio y la seguridad vehicular

Aunque no han trascendido las causas oficiales que originaron el fuego, los indicios apuntan a un posible fallo técnico. En la mayoría de incendios de vehículos, el origen suele estar relacionado con un cortocircuito en el sistema eléctrico.

También son comunes las fugas de combustible o aceite que entran en contacto con partes calientes del motor. Este tipo de incidentes nos recuerda la importancia de un correcto mantenimiento preventivo en nuestros coches. Las revisiones periódicas son fundamentales para detectar anomalías que puedan derivar en situaciones de alto riesgo.

Además, los vehículos modernos incorporan una gran cantidad de componentes electrónicos y plásticos que son altamente inflamables. Una vez que se inicia un fuego, este puede extenderse con una rapidez sorprendente por todo el habitáculo.

Por ello, la actuación en los primeros minutos resulta absolutamente determinante para minimizar los daños materiales. La intervención en Centelles es un claro ejemplo de cómo la eficiencia de los servicios de emergencia puede marcar la diferencia. El incidente concluyó con el vehículo completamente calcinado pero sin mayores consecuencias para el entorno.