15 dotacions intervenen en l'incendi d'una nau

Un ampli dispositiu d'emergència s'ha hagut de mobilitzar aquesta matinada per fer front a un incendi declarat en una nau industrial. La magnitud del desplegament ha cridat l'atenció, però afortunadament el foc ja està controlat i no s'han lamentat danys personals.

Mobilització ràpida i efectiva

Els fets han ocorregut durant la matinada d'aquest dimarts, quan al voltant de les 05:44 hores, els serveis d'emergències rebien l'avís de l'incendi en una nau situada a la carretera C1413A, al terme municipal de Rubí, a la comarca del Vallès Occidental.

L'alerta primerenca va permetre als Bombers de la Generalitat respondre ràpidament, desplaçant fins a quinze dotacions al lloc del sinistre per combatre les flames que ja havien pres força a l'interior de l'edifici industrial.

| ACN

La prioritat inicial de l'operatiu va ser evitar que el foc es propagués a altres instal·lacions properes, per la qual cosa la intervenció dels bombers es va centrar a envoltar i aïllar ràpidament les flames, emprant tècniques específiques per controlar l'expansió de l'incendi. Segons han comunicat fonts oficials, després de diverses hores d'intensos treballs, el foc va quedar finalment controlat a primera hora del matí.

Continuen les tasques a la zona afectada

Malgrat tenir l'incendi sota control, l'operatiu no ha acabat. Diversos equips continuen treballant a l'interior de la nau per extingir completament els últims focus calents. Aquestes tasques, habituals en incendis industrials, són imprescindibles per assegurar que el foc no torni a reactivar-se, cosa que podria ocórrer a causa de la naturalesa de certs materials que habitualment s'emmagatzemen en aquest tipus d'instal·lacions.

Paral·lelament, els equips d'emergència han començat a reduir progressivament la seva presència a la zona, retirant algunes dotacions i retornant al parc aquelles que ja no són necessàries al lloc del succés. Els treballs continuaran durant les pròximes hores fins que quedi plenament garantida la seguretat de l'edifici.

Cap víctima ni afectacions personals

Un dels aspectes més positius d'aquest succés és que no s'han registrat danys personals ni afectats per inhalació de fum o un altre tipus de lesions. Aquesta dada ha estat especialment destacada per les autoritats locals, ja que l'hora de l'incendi i la ràpida resposta han evitat conseqüències molt més greus.

A més, tampoc ha transcendit informació sobre danys estructurals de gravetat, encara que els tècnics hauran de realitzar una inspecció exhaustiva un cop finalitzin les tasques d'extinció per avaluar si la nau pot continuar sent operativa o si necessita reparacions importants després de l'incendi.

Incendis industrials, un risc constant

Aquest incident posa sobre la taula la importància de comptar amb mesures de prevenció adequades en instal·lacions industrials, especialment aquelles que emmagatzemen materials inflamables o potencialment perillosos. No és estrany que incendis en aquest tipus d'instal·lacions es propaguin ràpidament, convertint-se en autèntics desafiaments per als serveis d'emergències a causa de la complexitat tècnica i els riscos específics que representen.

| Govern

La ràpida actuació dels serveis d'emergència, tal com ha succeït avui a Rubí, resulta fonamental per evitar que les flames provoquin danys encara més significatius. Les empreses han de ser conscients del perill latent que representen aquest tipus d'incidents i han de reforçar constantment els seus protocols de seguretat, manteniment i emergència.

Per ara, les autoritats no han revelat les causes exactes que haurien provocat l'incendi a la nau, cosa que serà investigada pels tècnics en els pròxims dies per determinar responsabilitats i millorar les mesures preventives que evitin successos similars en el futur.