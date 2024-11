El xoc cultural de l'argentí que viu a Galícia: 'El més maleducat'

L'intercanvi migratori entre Galícia i Argentina ha estat històricament molt fluid, fins al punt que es va popularitzar el terme gallecs al país sud-americà per referir-se a tots els espanyols que creuaven l'Atlàntic. En els darrers anys està passant més al revés i estem veient com arriben multitud d'habitants argentins a diverses parts del territori espanyol.

Encara que siguem dues societats certament similars en molts aspectes, evidentment no tot funciona exactament igual a nivell social als dos països. Això ho exemplifica, per exemple, el tiktoker @tomigagna, que fa uns anys que viu a Vigo, la capital de Pontevedra, a Galícia. El jove va compartir un vídeo en el seu perfil d'aquesta xarxa social explicant un dels xocs culturals més grans, algun dels quals, fins i tot, li va resultar "molt incòmode".

Va començar aclarint, això sí, que amb xoc cultural no volia expressar cap aspecte negatiu, sinó més aviat destacar diferències en diverses situacions del dia. Va posar èmfasi, especialment, en la forma de saludar: "Els dos petons a mi em van posar molt incòmode al principi. A Argentina ens fem un petó res més. Fins i tot entre homes ens donem la mà i un petó, encara que aquí no. Però els dos petons em van posar reincòmode perquè em sembla massa contacte. Com que sentia que havies d'esquivar l'altra persona a la zona de la boca".

L''ansietat social' espanyola

Va esmentar també la sorpresa que li va causar que a Espanya s'hagi normalitzat el que ell defineix com a "ansietat social", referint-se que aquí fugim sempre que podem, generalment, de la interacció amb altres persones. "Les salutacions aquí com que la gent no els porta gaire. A Argentina pots tenir el conductor de bus amb més mala llet que si li dius hola et respondrà. Si no ho fa, queda com el més maleducat. Aquí dir 'hola 'al xofer és com cridar 'hola' a l'aire perquè en el 70% dels casos no et respondrà", va proclamar.

I després va sentenciar: "Passa igual quan arribes al teu pis. Quan arribo i coincideixes amb veïns l''hola' com que... Passa a nivell que no volen compartir ascensor. Prefereixen esperar el proper. Molta ansietat social. No sé què ona". Aquest jove argentí té gairebé 2.000 seguidors i aquest vídeo en concret és un dels més viralitzats del seu perfil, amb 24.000 visites i diverses interaccions més.

També ha publicat molts més vídeos sobre altres diferències entre les societats espanyoles i argentines, com ara la forma de lligar de les noies.