El choque cultural del argentino que vive en Galicia: 'El más maleducado'

El intercambio migratorio entre Galicia y Argentina ha sido históricamente muy fluido, hasta tal punto que se popularizó el término 'gallegos' en el país sudamericano para referirse a todos los españoles que cruzaban el charco. En los últimos años está ocurriendo más al revés y estamos viendo cómo llegan multitud de habitantes argentinos a diversas partes del territorio español.

Aunque seamos dos sociedades ciertamente similares en muchos aspectos, evidentemente no todo funciona exactamente igual a nivel social en los dos países. Esto lo ejemplifica, por ejemplo, el tiktoker @tomigagna, quien lleva unos años viviendo en Vigo, la capital de Pontevedra, en Galicia. El joven compartió un vídeo en su perfil de esta red social explicando uno de los mayores choques culturales, alguno de los cuales, incluso, le resultó "muy incómodo".

Comenzó aclarando, eso sí, que con choque cultural no quería expresar ningún aspecto negativo, sino más bien destacar diferencias en diversas situaciones del día. Hizo hincapié, especialmente, en la forma de saludar: "Los dos besos a mí me pusieron muy incómodo al principio. En Argentina nos damos un beso nada más. Incluso entre hombres nos damos la mano y un beso, aunque aquí no. Pero los dos besos me pusieron reincómodo porque me parece demasiado contacto. Como que sentía que tenías que esquivar a la otra persona en la zona de la boca. Ahora obviamente lo veo normal".

La 'ansiedad social' española

Mencionó también la sorpresa que le causó que en España se haya normalizado lo que él define como "ansiedad social", refiriéndose a que aquí huímos siempre que podemos, generalmente, de la interacción con otras personas. "Los saludos aquí como que la gente no los lleva mucho. En Argentina puedes tener el conductor de bus con más mala leche que si le dices hola te va a responder. Si no lo hace, queda como el más maleducado. Aquí decir 'hola' al chófer es como gritar 'hola' al aire porque en el 70% de los casos no te va a responder", proclamó.

Y luego sentenció: "Pasa igual cuando llegas a tu piso. Cuando llego y coincides con vecinos el 'hola' como que... Pasa a nivel de que no quieren compartir ascensor. Prefieren esperar al próximo. Mucha ansiedad social. No sé qué onda". Este joven argentino cuenta con casi 2.000 seguidores y este vídeo en concreto es uno de los más viralizados de su perfil, con 24.000 visitas y varias interacciones más.

También ha publicado muchos más vídeos sobre otras diferencias entre las sociedades españolas y argentinas, como, por ejemplo, la forma de ligar de las chicas.