Ni Nocilla ni Nutella, les marques blanques que agraden a molts clients

Quan parlem de cremes de xocolata i avellanes, els noms de Nocilla i Nutella solen ser els primers a aparèixer. Aquestes dues marques han dominat el mercat durant més de 50 anys i són les favorites de molts consumidors i han consolidat el seu lideratge generació rere generació. Tot i això, en els últims temps, les marques blanques han aconseguit posicionar-se com una alternativa cada vegada més apreciada per aquells que busquen qualitat a un preu més accessible.

Nocilla, Nutella i les marques blanques: Què està canviant?

Com dèiem, Nocilla i Nutella fa dècades que són líders en el mercat de les cremes de xocolata i avellanes. Amb els seus sabors inconfusibles i campanyes de màrqueting icòniques, han aconseguit conquerir generacions de consumidors. Tot i això, l'augment dels preus i l'interès creixent per productes més econòmics han obert una oportunitat perquè les marques blanques entrin en escena. Les cremes de xocolata de marques blanques, disponibles a supermercats com Mercadona,Lidlo Aldi, han demostrat ser opcions saboroses que no tenen res a envejar a les grans marques, segons diversos estudis i tasts a cegues realitzades entre consumidors.

L'èxit d'aquestes alternatives rau en la relació qualitat-preu. Mentre que Nutella i Nocilla ofereixen una experiència premium i un sabor tradicional, moltes marques blanques han ajustat les seves receptes per acostar-se cada cop més a la qualitat dels seus competidors, a una fracció del preu. Aquestes cremes de xocolata econòmiques són perfectes per als que volen gaudir d'un bon sabor sense gastar de més, i la seva popularitat segueix creixent entre els consumidors que busquen alternatives assequibles sense renunciar al plaer.

Les millors marques blanques de cremes de xocolata i avellanes

Segons una anàlisi recent, algunes marques blanques s'han destacat per sobre d'altres en termes de sabor, textura i preu. La crema de xocolata i avellanes de Mercadona, per exemple, ha rebut elogis dels consumidors per la consistència i el sabor equilibrat. A més, es comercialitza a un preu considerablement més baix que Nutella o Nocilla, la qual cosa la converteix en una opció popular per a famílies que busquen estalviar sense comprometre la qualitat.

D'altra banda, la crema d'avellanes de Lidl també ha tingut molt bones crítiques. Molts consumidors destaquen que el seu sabor s'assembla força al de Nutella, però amb un preu molt més econòmic. Aquesta opció és ideal per als que busquen una crema de xocolata cremosa i fàcil d'untar, perfecta per esmorzar o berenar. Aldi també ha entrat fort en aquest mercat amb la seva pròpia versió, que, encara que més senzilla, compleix perfectament les expectatives de sabor i textura.

Per què escollir una marca blanca sobre Nocilla o Nutella?

L'atractiu de les marques blanques rau en la relació qualitat-preu. Mentre que Nocilla i Nutella ofereixen sabors inconfusibles i han construït una imatge de marca que evoca nostàlgia i confiança, les cremes de marques blanques han demostrat ser competidors dignes, especialment per a aquells consumidors que valoren més el preu que la marca. A més, cada cop més persones opten per productes més sostenibles i locals, i algunes marques blanques, com la crema de xocolata d'Aldi, estan apostant per ingredients de proximitat i menys additius artificials, cosa que també resulta un punt a favor.

Pels qui no estan disposats a pagar el preu elevat de marques de primer nivell, les marques blanques representen una alternativa lògica i pràctica. A més, en tasts a cegues, aquestes marques blanques han sorprès més d'un consumidor, que moltes vegades no són capaços de diferenciar entre la crema de marca blanca i la crema de les marques tradicionals. Això demostra com les estratègies de màrqueting poden influir en la percepció del valor, encara que no sempre es tradueixi en una diferència real al sabor.

Les marques blanques també són delicioses

Tot i que Nocilla i Nutella continuen sent les reines indiscutibles del mercat de les cremes de xocolata i avellanes, les marques blanques han arribat per quedar-s'hi. Amb una qualitat que ha millorat notablement en els darrers anys, aquestes alternatives ofereixen una opció més assequible per als que desitgen gaudir del sabor de la xocolata i les avellanes sense gastar de més. Supermercats com Mercadona, Lidl i Aldi han demostrat que es pot competir amb els gegants del sector oferint productes que no deceben.

La propera vegada que busquis una crema de xocolata per untar al teu pa o per preparar postres, no dubtis a donar una oportunitat a les marques blanques. Potser descobriu una opció deliciosa i sorprenentment econòmica que us faci qüestionar si realment val la pena pagar més només per un nom conegut.