Les xarxes embogeixen amb dos nous sabors surrealistes de Lay's

Les patates fregides s'han consolidat com a imprescindible en el moment de l'aperitiu, i són protagonistes de reunions i trobades familiars. La seva versatilitat i varietat de sabors les converteixen en el snack ideal per a tot tipus de gustos. Tot i això, Lay's ha decidit sorprendre els seus consumidors amb dues noves propostes que no han deixat indiferent ningú.

Lay's ha llançat dos sabors que han encès les xarxes socials: Brandy i Cerveza Lager. Aquesta aposta inusual ha generat tota mena de reaccions, des de la sorpresa fins a la curiositat. Les imatges de les borses, compartides en plataformes com Twitter, han acumulat centenars de comentaris i reaccions en tan sols unes hores.

L'elecció d'aquests sabors no és casualitat. Tots dos representen begudes icòniques que formen part de la cultura gastronòmica a moltes parts del món. El brandi, conegut pel seu caràcter fort i sofisticat, contrasta amb la frescor i la lleugeresa de la cervesa lager. En traslladar aquestes begudes al format de patates fregides, Lay's busca connectar amb el públic adult, amant dels sabors més arriscats.

Una marca global que aposta per la innovació

Lay's no és aliena a experimentar amb sabors extravagants. Amb presència a més de 100 països, la marca ha llançat edicions limitades que varien segons les preferències de cada regió. Des de sabors picants a Àsia fins a propostes més dolces a Amèrica, Lay's ha sabut adaptar-se als paladars dels consumidors.

Els sabors de brandi i cervesa semblen dirigits a un públic específic, interessat a provar alguna cosa completament diferent. Encara que inicialment aquestes varietats estan disponibles a mercats internacionals, no es descarta que puguin arribar a altres països si la demanda ho permet.

El fenomen dels sabors temàtics

No és la primera vegada que Lay's sorprèn amb sabors poc convencionals. En el passat, va llançar propostes com "cogombre", "iogurt grec" i fins i tot "tòfona negra", que van causar sensació en diferents mercats. Aquesta estratègia demostra la capacitat de la marca per innovar constantment i mantenir la seva rellevància en un sector altament competitiu.

L'arribada dels sabors Brandy i Cervesa Lager reforça la posició de Lay's com a líder en creativitat dins de la indústria dels snacks. Tot i que encara no se sap si aquests sabors seran un èxit comercial, han aconseguit una cosa que poques marques aconsegueixen: posar tothom a parlar-ne.

Tastar aquestes noves patates podria ser tot un desafiament per als més curiosos. Aconseguiran aquests sabors conquerir el mercat global o es quedaran com una proposta exòtica? El que és clar és que Lay's segueix marcant tendència i demostrant que, al món dels snacks, no hi ha límits.