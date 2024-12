Els metges ho aconsellen, els minuts de passeig al dia per tenir una vida saludable

per Pol Nadal

L'exercici físic és una de les claus fonamentals per mantenir una vida saludable i prevenir malalties. Entre les diferents formes d'activitat física, caminar destaca com una de les més accessibles, econòmiques i efectives.

Els metges i experts en salut insisteixen que adaptar-se a un règim regular de passejades no només beneficia el cos, sinó també la ment. Aquest hàbit és especialment útil per a persones adultes i ancianes, que poden trobar a les passejades una activitat física segura i adequada a les seves capacitats.

Caminar: l'exercici més accessible

Caminar no requereix equips especialitzats, membres en gimnasos ni habilitats tècniques. És una activitat que qualsevol pot fer, sense importar l'edat o la condició física inicial. Segons els especialistes, caminar activa la circulació, enforteix els músculs, millora la salut cardiovascular i contribueix a mantenir un pes saludable. A més, caminar a l'aire lliure ajuda a combatre l'estrès i millorar l'estat d'ànim.

| ACN

Quants minuts de passeig recomanen els experts?

Les guies internacionals de salut, com les publicades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), suggereixen què ha de fer un adult. Aquest suggeriment és d'almenys 150 minuts d'activitat física moderada a la setmana. Això equival a uns 30 minuts diaris de caminada ràpida durant cinc dies a la setmana. Si l'activitat és més intensa, com ara caminar a un ritme accelerat o pujar pendents, el temps recomanat es redueix a 75 minuts setmanals.

En el cas de persones grans, els metges aconsellen caminar com a mínim 20-30 minuts diaris. Això amb l'objectiu de mantenir la mobilitat i prevenir malalties relacionades amb el sedentarisme, com ara la diabetis tipus 2, la hipertensió arterial o l'obesitat. Aquest temps es pot dividir en diverses sessions breus al llarg del dia si resulta més còmode.

La importància d'ajustar el ritme i la intensitat

Tot i que caminar és una activitat de baix impacte, cada persona ha d'ajustar el ritme i la distància al nivell físic. Per als principiants o persones amb problemes de salut, es recomana començar amb passejades curtes de 10 minuts i augmentar gradualment la durada i la intensitat. Fer servir calçat còmode i caminar en superfícies segures també són aspectes fonamentals per evitar lesions.

| Canva

El passeig no és suficient: la dieta com a aliada

Els beneficis de caminar es potencien amb una dieta saludable i equilibrada. Menjar fruites, verdures, cereals integrals, proteïnes magres i greixos saludables proporciona els nutrients necessaris per a un cos actiu. És important reduir el consum d'aliments ultraprocessats, sucres afegits, greixos saturats i begudes alcohòliques, que poden contrarestar els efectes positius de l'exercici.