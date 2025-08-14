Walmart confirma un dur revés als Estats Units: Sam’s Club en queda al marge

Walmart ha acceptat pagar 5,6 milions de dòlars per tancar una demanda judicial. Aquesta va ser presentada per les fiscalies de quatre comtats de Califòrnia: Santa Clara, San Diego, San Bernardino i Sonoma. Les autoritats acusaven la companyia de cobrar preus més alts dels anunciats i de vendre productes amb un pes inferior a l'indicat.
Walmart i la protecció al consumidor
L'investigació va revelar que en múltiples ocasions els preus a caixa superaven els anunciats als prestatges. També es va detectar que alguns productes, especialment aliments frescos i de fleca, pesaven menys del que indicava l'etiqueta. Segons els fiscals, aquestes pràctiques incompleixen lleis estatals de publicitat enganyosa i competència deslleial.
L'acord inclou 5,5 milions de dòlars en multes civils i 139.908 dòlars per cobrir els costos d'investigació. Walmart també s'ha compromès a reforçar els seus controls interns. Entre les mesures hi figura l'assignació de personal específic a les botigues per garantir la precisió de preus i pes.
Sam’s Club queda al marge
Tot i que Sam’s Club és propietat de Walmart Inc., la cadena de clubs de compra per subscripció no forma part de la demanda ni de l'acord. L'acció legal es va centrar exclusivament en les operacions de Walmart dins de l'estat de Califòrnia.
Experts assenyalen que la separació operativa i legal entre ambdues marques explica aquesta exclusió. Sam’s Club manté el seu propi model de negoci i sistemes de control, cosa que podria haver evitat la seva implicació.
Antecedents i context
No és la primera vegada que Walmart s'enfronta a sancions per problemes amb la precisió de preus. En anys anteriors, autoritats estatals i locals ja havien advertit l'empresa sobre la necessitat de millorar els seus sistemes de control.
El cas actual reforça la imatge d'una companyia sota l'escrutini constant de reguladors i associacions de consumidors. La multa, tot i que no posa en risc la seva estabilitat financera, suposa un cop a la seva reputació en un mercat cada cop més competitiu.
Les fiscalies van celebrar l'acord com una victòria per als consumidors. “Les empreses han de complir el que anuncien. Un preu a prestatge és una promesa que no es pot trencar”, va declarar un portaveu del comtat de Santa Clara.
Walmart, per la seva banda, va emetre un comunicat en què nega actuar de manera intencionada però reconeix la necessitat de reforçar processos interns. “El nostre compromís amb el client és absolut. Continuarem millorant per oferir transparència i confiança”, va indicar l'empresa.
Implicacions futures
Tot i que Sam’s Club no estigui implicat, el cas podria servir d'advertiment a tot el grup Walmart. Les autoritats han deixat clar que continuaran vigilant el compliment estricte de les lleis de protecció al consumidor.
En un moment d'alta competència, amb rivals com Amazon i Target intensificant les seves estratègies, qualsevol cop reputacional pot tenir efectes en vendes i fidelitat de clients. El repte per a Walmart serà demostrar que l'incident és un fet aïllat i no un patró recurrent.