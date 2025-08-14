Walmart confirma un duro varapalo en Estados Unidos: Sam’s Club queda al margen

Walmart ha aceptado pagar 5,6 millones de dólares para cerrar una demanda judicial. Esta fue presentada por las fiscalías de cuatro condados de California: Santa Clara, San Diego, San Bernardino y Sonoma. Las autoridades acusaban a la compañía de cobrar precios más altos de lo anunciado y de vender productos con peso inferior al indicado.

Walmart y la protección al consumidor

La investigación reveló que en múltiples ocasiones los precios en caja superaban los anunciados en los estantes. También se detectó que algunos productos, especialmente alimentos frescos y panadería, pesaban menos de lo indicado en la etiqueta. Según los fiscales, estas prácticas violan leyes estatales de publicidad engañosa y competencia desleal.

| Walmart

El acuerdo incluye 5,5 millones de dólares en multas civiles y 139.908 dólares para cubrir los costes de investigación. Walmart también se ha comprometido a reforzar sus controles internos. Entre las medidas figura la asignación de personal específico en las tiendas para garantizar la precisión de precios y peso.

Sam’s Club queda al margen

Aunque Sam’s Club es propiedad de Walmart Inc., la cadena de clubes de compra por suscripción no forma parte de la demanda ni del acuerdo. La acción legal se centró exclusivamente en las operaciones de Walmart dentro del estado de California.

Expertos señalan que la separación operativa y legal entre ambas marcas explica esta exclusión. Sam’s Club mantiene su propio modelo de negocio y sistemas de control, lo que podría haber evitado su implicación.

Antecedentes y contexto

No es la primera vez que Walmart enfrenta sanciones por problemas con la precisión de precios. En años anteriores, autoridades estatales y locales ya habían advertido a la empresa sobre la necesidad de mejorar sus sistemas de control.

| Walmart, Sam's Club

El caso actual refuerza la imagen de una compañía bajo el escrutinio constante de reguladores y asociaciones de consumidores. La multa, aunque no pone en riesgo su estabilidad financiera, supone un golpe a su reputación en un mercado cada vez más competitivo.

Las fiscalías celebraron el acuerdo como una victoria para los consumidores. “Las empresas deben cumplir lo que anuncian. Un precio en estante es una promesa que no puede romperse”, declaró un portavoz del condado de Santa Clara.

Walmart, por su parte, emitió un comunicado en el que niega actuar de forma intencional pero reconoce la necesidad de reforzar procesos internos. “Nuestro compromiso con el cliente es absoluto. Continuaremos mejorando para ofrecer transparencia y confianza”, indicó la empresa.

Implicaciones futuras

Aunque Sam’s Club no esté implicada, el caso podría servir de advertencia a todo el grupo Walmart. Las autoridades han dejado claro que seguirán vigilando el cumplimiento estricto de las leyes de protección al consumidor.

En un momento de alta competencia, con rivales como Amazon y Target intensificando sus estrategias, cualquier golpe reputacional puede tener efectos en ventas y fidelidad de clientes. El desafío para Walmart será demostrar que el incidente es un hecho aislado y no un patrón recurrente.