Vols muntar la teva pròpia empresa? Així es constitueix una societat limitada

Tens una idea, ganes d'emprendre i la decisió presa: muntaràs la teva pròpia empresa. Però llavors arriba la part menys emocionant del procés... la paperassa. Si no saps per on començar, tranquil, no ets l'únic. El bo és que hi ha una estructura empresarial que s'ha convertit en l'opció preferida dels emprenedors: la societat limitada.

Aquest model permet començar amb una inversió inicial raonable, protegeix el teu patrimoni personal i ofereix una gestió flexible. Ara bé, per a constituir una societat limitada cal seguir certs passos legals que, si no es fan bé, poden allargar el procés més del compte.

Perquè no et perdis en el laberint burocràtic, aquí tens una guia clara, sense tecnicismes innecessaris, perquè puguis donar forma legal al teu negoci sense complicacions.

El primer: nom, socis i capital inicial

Abans de ficar-te en notaris i registres, necessites establir les bases de la teva empresa.

Escollir el nom: ni massa comú ni ja registrat

No pots anomenar la teva empresa com et vingui de gust. Ha de ser un nom únic i aprovat pel Registre Mercantil Central.

Sol·licita la certificació de denominació social: Pots proposar fins a cinc opcions en una sola sol·licitud.

Ha d'incloure "S.L." o "Societat Limitada" en el nom.

No t'emocionis amb la creativitat extrema: Si el nom és massa genèric o s'assembla a un ja registrat, te'l rebutjaran.

Nombre de socis i capital mínim

Pots muntar una societat limitada amb un o diversos socis. En ambdós casos, la responsabilitat està limitada al que aportin, sense posar en risc el seu patrimoni personal.

Pel que fa als diners, la llei exigeix un mínim de 3.000 euros de capital social. Pots ingressar-lo en un compte bancari a nom de l'empresa o aportar béns (encara que això complica una mica més els tràmits).

Tràmits imprescindibles per donar vida a la teva empresa

Amb el nom i el capital llestos, toca passar per la part burocràtica.

Estatuts i signatura davant notari

Els estatuts són les regles internes de l'empresa: com es prendran decisions, com es repartiran beneficis, com s'organitzarà la gestió... Tot ha de recollir-se en una escriptura pública signada davant notari.

Definir l'objecte social: Especificar a què es dedicarà l'empresa.

Decidir l'administració: Pot ser un administrador únic, diversos administradors o un consell d'administració.

Normes de transmissió de participacions: Per regular què passa si un soci vol vendre la seva part.

Inscripció al Registre Mercantil

Amb l'escriptura signada, cal inscriure la societat al Registre Mercantil de la província on tindrà la seva seu. Aquest tràmit és obligatori i sense ell, l'empresa no existeix legalment.

Obtenir el NIF i donar-se d'alta a Hisenda

L'Agència Tributària assignarà un NIF provisional amb el qual podràs començar a operar. A més, cal presentar el model 036 per registrar-se en el cens d'empresaris i definir el règim fiscal.

Amb aquests passos completats, la teva societat limitada estarà llesta per arrencar. El paperam pot semblar tediós, però amb una planificació ben feta, en poques setmanes pots estar signant la teva primera factura com a empresa.