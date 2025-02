Dos clàssics de Carnaval en promoció a Bonpreu i Esclat

per Pol Nadal

El Carnaval és sinònim de disfresses, festa i, per descomptat, dolços tradicionals que fan d'aquesta celebració una experiència encara més especial. A Catalunya, dues de les postres més emblemàtiques d'aquesta època són els bunyols de vent i les màscares de pasta de full, que aquest any arriben amb una promoció especial a Bonpreu i Esclat.

Els bunyols de vent són petits mossecs esponjosos que han conquerit generacions amb la seva textura lleugera i el seu sabor inconfusible. A Bonpreu i Esclat, es poden trobar en diferents varietats, com banyats en xocolata blanca o negra, o farcits de crema. La seva versatilitat i la seva dolçor equilibrada els converteixen en una opció perfecta per acompanyar un cafè o una xocolata calenta a les tardes fredes d'hivern. Amb un preu de 19,95 €/kg, aquesta és una oportunitat ideal per gaudir d'un clàssic del Carnaval amb la millor relació qualitat-preu.

| Bonpreu

Un altre dels dolços que no poden faltar en aquestes dates són les màscares de pasta de full, una proposta que combina creativitat i sabor en una mateixa peça. La seva forma festiva, decorada amb sucre glaç o xocolata, les fa irresistibles tant a la vista com al paladar.

Estan disponibles amb diferents farciments, com crema pastissera, cabell d'àngel o xocolata, i cada unitat es pot adquirir per 4,75 €. Aquestes màscares, elaborades artesanalment, són una opció ideal per compartir en reunions familiars o sorprendre els més petits amb unes postres divertides i delicioses.

El Carnaval és una celebració en què la gastronomia juga un paper fonamental, i els supermercats Bonpreu i Esclat han volgut mantenir viva aquesta tradició oferint aquests dolços amb una promoció especial. Ja sigui per reviure records de la infància o simplement per donar-se un caprici, els bunyols de vent i les màscares de pasta de full són una opció perfecta per gaudir del Carnaval amb tot el seu sabor.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, thomaszsebok

Gastronomia en Carnaval

Bunyols de vent

Un dels dolços més emblemàtics d'aquestes dates a Catalunya són els bunyols de vent, petites boles de massa fregida, esponjoses per dins i lleugerament cruixents per fora. Tradicionalment, es rebossen en sucre i, en algunes versions, es farceixen amb crema pastissera o xocolata. Són un clàssic que mai falta a les fleques i supermercats durant la temporada de Carnaval i, més endavant, a la Quaresma.

Coca de llardons

La coca de llardons és un altre imprescindible d'aquestes dates. Es tracta d'una coca elaborada amb pasta de full, llardons, sucre i pinyons. La seva textura és cruixent i el seu sabor té l'equilibri perfecte entre el dolç i el salat. Es consumeix especialment en les reunions i berenars festius del Carnaval i és fàcil de trobar a les pastisseries i supermercats durant aquesta època.

Truita de botifarra

No tot en Carnaval és dolç. A moltes cases catalanes, una de les receptes més tradicionals és la truita de botifarra, especialment de botifarra d'ou, que és típica del Dijous Gras, el dia que marca l'inici del Carnaval. Aquesta botifarra, elaborada amb carn de porc i ou, se sol gaudir en entrepans, sola o en truita, i forma part dels productes estrella d'aquesta festivitat.

Botifarra d'ou i altres embotits

El Dijous Gras també és el dia en què es consumeixen altres productes carnis com la botifarra negra, la blanca i els embotits tradicionals. A moltes carnisseries i xarcuteries catalanes es poden trobar assortits especials per a aquestes dates, ja que el Carnaval ha estat històricament lligat a l'abundància d'aliments abans de la Quaresma.