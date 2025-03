La venjança viral d'un gos contra un nen

per Iker Silvosa

Les xarxes socials han estat testimoni d'un nou episodi que ha causat furor entre els internautes: un gos que, en el que sembla ser una resposta a un intent de broma, empeny un nen directament a una font. El vídeo, compartit al compte de Twitter @PuppiesTlover, ha acumulat milers de visualitzacions i ha generat tot tipus de reaccions.

Les imatges mostren un nen dret sobre una roca al costat del seu gos, en el que sembla ser un jardí amb una petita cascada i una font. Amb una escombra a la mà, el petit sembla jugar amb el gos, empenyent-lo suaument en un intent de fer-lo caure a l'aigua. No obstant això, el gos es manté ferm i no cedeix a l'empeny. El que succeeix a continuació va agafar tothom per sorpresa: en un gir inesperat, el gos salta amb precisió sobre el nen i l'empeny amb prou força perquè perdi l'equilibri i acabi submergit a la font.

| Canva

El desenllaç és encara més divertit: després de la caiguda, el nen s'aixeca xop i atònit, sense poder creure el que acaba de succeir. Mentrestant, el gos es queda observant l'escena amb total tranquil·litat, com si la seva acció hagués estat completament intencionada.

Venjança o simple reflex?

Més enllà de la comicitat del vídeo, molts es pregunten si el gos realment va entendre el que estava passant i va actuar en resposta a l'intent d'empeny, o si tot va ser una mera coincidència. Els experts en comportament animal han assenyalat que els gossos tenen una gran capacitat d'aprenentatge i reacció davant certes situacions. Encara que és poc probable que el gos estigués planejant "venjar-se", sí que és possible que hagi respost de manera instintiva a la pressió que va sentir del nen i hagi decidit empènyer com una reacció natural.

A més, els gossos són excel·lents observadors del comportament humà i poden aprendre dinàmiques de joc molt ràpid. En aquest cas, el gos podria haver percebut l'empeny com a part d'un joc i simplement va respondre amb la mateixa energia. Ni molt menys es veu l'animal molest, per la qual cosa podem deduir que el seu modus operandi es relaciona més aviat amb fins lúdics.

Independentment de si va ser una reacció instintiva o simplement una increïble casualitat, el gos ha aconseguit convertir-se en el protagonista d'una de les venjances més divertides captades en càmera. La seva resposta inesperada i la sorpresa del nen han fet que aquest vídeo se sumi a la llista de moments virals més comentats del moment.

I encara que el nen probablement recordarà aquest episodi cada vegada que vegi una font, una cosa és segura: el gos ha deixat clar que no es deixa intimidar amb facilitat.