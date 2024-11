Ni Txarango ni Catarres, un grup de rock català anuncia el retorn als escenaris

L'escena musical catalana ha estat marcada per l'èxit de bandes com Txarango i Els Catarres. Totes dues es van convertir en símbols de la música festiva i compromesa. Tot i això, tant Txarango com Catarres van anunciar la seva retirada, deixant un buit als escenaris catalans. Txarango va celebrar el comiat el 2021, amb una gira final que va emocionar els seus seguidors. Per la seva banda, Els Catarres, coneguts per èxits com Jennifer, també van decidir cessar la seva activitat musical fa uns anys.

Altres grups catalans han seguit trajectòries similars, marcades per pauses i tornades. Sopa de Cabra, icona del rock català, va estar inactiu durant més d'una dècada abans de tornar el 2011 amb el disc Som. Manel, coneguts pel seu folk-pop, han anunciat pauses però sempre han reprès la seva activitat. Antònia Font, el grup mallorquí que va revolucionar el pop en català, també va tornar el 2022 després d'anys d'inactivitat. Stay Homas, encara que amb menys trajectòria, van aconseguir popularitat durant el confinament i mantenen una activitat intermitent.

En aquest context, Lax'n'Busto ha sorprès amb una notícia que marca una fita a la seva història. La banda de rock catalana torna als escenaris amb Pemi Fortuny com a cantant principal. Aquesta decisió significa el retrobament amb una de les veus més emblemàtiques de la música en català. Fortuny, que va abandonar el grup el 2006, va ser la veu que va portar Lax'n'Busto a l'èxit amb temes com Trepitja fort i Llença't.

Tornada del cantant

La trajectòria de Lax'n'Busto ha estat constant des de la seva formació el 1986. Durant anys, els del Vendrell van liderar el rock català amb lletres introspectives i concerts enèrgics. Amb el canvi de vocalista el 2006, la banda va continuar explorant nous sons. Ara, la tornada de Pemi Fortuny promet un retrobament amb l'estil que els va consagrar com a referents musicals.

La notícia del retorn ha generat una gran expectació entre els seus seguidors. El grup ha confirmat que ja estan treballant en noves cançons i oferiran una gira que recorrerà Catalunya. Aquest retorn reforça el paper de Lax'n'Busto a l'escena musical catalana i ofereix una oportunitat única per redescobrir el llegat.

La tornada de Lax'n'Busto, amb la seva formació original, demostra que la música catalana segueix viva i que els artistes històrics poden continuar sorprenent. Aquest retorn marca un punt d'inflexió al panorama musical, demostrant que la passió per la música no té data de caducitat.