És per tu o per a tu? Un dubte que ens fa anar de corcoll a tots

Segur que t'ha passat més d'una vegada. Estàs escrivint una nota ràpida, una dedicatòria en un llibre o un missatge de WhatsApp a algú que estimes i, de sobte, et quedes parat. Com s'escriu? "He comprat això per tu" o "he comprat això per a tu"? Tots dos ens sonen, els sentim al carrer, a la televisió i fins i tot en boca de gent que parla un català impecable. Aquesta petita paraula, "a", que de vegades apareix i de vegades s'amaga, ens pot fer dubtar i sentir una mica insegurs.

No et preocupis, és un dels dubtes més comuns del català, i avui som aquí per ajudar-te a resoldre'l d'una manera senzilla i pràctica, sense llibres de gramàtica complicats. La idea és que, quan acabis de llegir aquesta notícia, tinguis un petit truc a la màniga per no tornar-te a equivocar.

La clau: pensem en la finalitat i en el motiu

Per entendre quan hem de fer servir "per" i quan "per a", el més útil és pensar en la intenció que tenim quan parlem. Encara que sonin molt semblants, expressen idees diferents. Anem a pams.

| Dean Drobot, XCatalunya

Fem servir "per a" quan parlem del destinatari o de la finalitat d'alguna cosa.

Pensa-ho així: si et pots preguntar "a qui va destinat?" o "per a què serveix?", la resposta gairebé sempre portarà "per a". Vegem-ho amb exemples:

Destinatari (a qui va dirigit)

"Aquest regal és per a la mare." (A qui va destinat el regal? A la mare).

"He escrit una carta per a tu." (A qui va destinada la carta? A tu).

"Necessito un got per a mi." (Per a qui és el got? Per a mi).

Finalitat (per a què serveix)

"Això és una caixa per a les eines." (Per a què serveix la caixa? Per guardar les eines).

"Necessito unes ulleres per a llegir." (Per a què són les ulleres? Per a la finalitat de llegir).

"És un medicament per al mal de cap." (Quina és la finalitat del medicament? Calmar el mal de cap).

I llavors, quan fem servir "per"?

La preposició "per" sola la guardem per a altres casos. El més important, i el que ens sol confondre, és quan parlem de la causa o el motiu d'una acció. Si et pots preguntar "per quina raó?" o "a causa de què?", la resposta començarà amb "per".

| Pixelshot, Artindo

Causa o motiu

"Ho he fet per tu." (Quina és la raó per la qual ho he fet? Tu ets el motiu, ho he fet en consideració a tu).

"Vaig patir molt per la seva malaltia." (Quina va ser la causa del meu patiment? La seva malaltia).

"L'han multat per excés de velocitat." (Quin és el motiu de la multa? L'excés de velocitat).

Aquí veiem la gran diferència! No és el mateix "comprar flors per a tu" (les flors són teves, tu ets el destinatari) que "patir per tu" (pateixo a causa de tu, per la preocupació que em generes).

La preposició "per" també té altres usos més clars, com ara:

Mitjà: "T'ho envio per correu." / "Parlem per telèfon."

Lloc de pas: "Per anar a casa teva, passo per la plaça Major."

Preu o intercanvi: "He comprat el llibre per deu euros."

Temps aproximat: "Ens veurem per Nadal."

El truc final per no oblidar-ho

Sabem que al principi pot semblar una mica enrevessat, però amb la pràctica tot surt. Aquí tens un petit truc: abans de parlar o escriure, fes-te la pregunta clau a dins del cap.

Si la pregunta és "cap a qui?" o "per a què serveix?" → Fes servir PER A.

Si la pregunta és "per quina raó?" → Fes servir PER.

No et desanimis si de tant en tant t'equivoques. L'important és anar-ho interioritzant a poc a poc. El simple fet de voler millorar ja és un pas de gegant per cuidar i estimar la nostra llengua. Endavant!