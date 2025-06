Gaudeix de l’estiu a Bonpreu: Lot de 4 productes de primeres marques, 40 % de descompte

per Xavi Martín

En un context en què els hàbits de consum evolucionen i les famílies busquen maximitzar el valor de cada compra, els supermercats Bonpreu i Esclat han consolidat la seva posició com a referents en l’oferta de lots estalvi. L’estiu, una de les èpoques de l’any amb més activitat a les botigues d’alimentació, és el moment perfecte per analitzar com influeixen les promocions en les tendències de compra i el comportament del consumidor català.

La demanda de productes en format pack o lot no deixa de créixer. La tendència respon a dos factors principals: d’una banda, la recerca de preus competitius davant la pujada del cost de la vida; de l’altra, la necessitat de trobar solucions pràctiques i variades per al consum diari o les trobades familiars i d’amics.

Els supermercats han sabut respondre a aquest repte llançant ofertes que combinen primeres marques i estalvi real, especialment en temporades clau com l’estiu.

| Bonpreu

Lots estalvi: una estratègia que conquereix el consumidor

Les dades del sector indiquen que els lots de productes de consum immediat —patates fregides, refrescos i conserves— han incrementat la seva presència als lineals dels supermercats en els darrers anys. Aquest tipus de promocions no només aporten un estalvi directe, sinó que ofereixen la possibilitat de provar referències de qualitat i descobrir noves marques líders.

En aquest sentit, la nova proposta de Bonpreu i Esclat s’inscriu en una estratègia que prioritza la combinació de preu i valor afegit. Es tracta d’un lot estalvi format per quatre productes de primeres marques a un preu reduït d’11,95 euros per lot, enfront dels 19,93 euros del seu preu habitual, cosa que suposa un descompte superior al 40 %.

Aquesta promoció, disponible fins al 30 de juny, respon a la tendència creixent d’anticipar les compres i aprofitar oportunitats abans de l’arribada del ple estiu.

| BonpreuEsclat

Un lot per a tots els gustos: marques líders i màxima versatilitat

El lot estalvi de Bonpreu i Esclat destaca per la selecció de productes, pensats per cobrir diferents moments de consum, des de l’aperitiu fins al menjar informal. Inclou:

Patates casolanes FRIT RAVICH (160 g): unes patates fregides clàssiques, ideals per acompanyar qualsevol aperitiu, amb el segell d’una marca catalana reconeguda per la seva qualitat i sabor tradicional.

Escopinyes al natural BAYMAR (63 g): un dels mariscs en conserva més valorats pels consumidors, perfecte per a amanides fredes, tapes o per gaudir-ne sol, garantint sabor i frescor.

Olives farcides d’anxova SERPIS (130 g): olives farcides d’anxova, un imprescindible a la taula per a qualsevol vermut o trobada d’estiu, amb la garantia d’una marca líder en el seu segment.

Pack refresc zero COCA-COLA (12 x 330 ml): refresc sense sucre, format pack estalvi, una opció perfecta per compartir en trobades familiars o amb amics, o per tenir sempre disponible a la nevera.

En conjunt, el lot cobreix diferents preferències i moments del dia, cosa que reforça l’atractiu de l’oferta. El preu individual dels productes suma 19,93 €, però en lot es pot aconseguir tot per només 11,95 €, cosa que permet un estalvi directe de 8 euros per compra.