El último truco de los estafadores para robarte la información en el móvil

La aparición constante de nuevas amenazas en el entorno digital se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para usuarios y organismos oficiales. Dentro de este escenario, TrickMo destaca por su capacidad para hacerse con el control de datos sensibles y, en consecuencia, poner en jaque la seguridad de los móviles.

El Banco de España ha levantado la voz de alarma sobre este malware, que adopta estrategias innovadoras y sumamente peligrosas para acceder a tu información. Lejos de ser un virus más, TrickMo puede llegar a hacerse con tu patrón o PIN de desbloqueo gracias a un método que suplanta la pantalla de inicio de tu móvil.

El peligroso método de fraude

Según señala el organismo, TrickMo se infiltra en los smartphones mediante aplicaciones maliciosas o enlaces fraudulentos que llevan al usuario a descargarlo sin darse cuenta. El problema no solo radica en los programas que se instalan fuera de las tiendas oficiales.

Sino también en que, incluso en plataformas como la Play Store, se han detectado apps sospechosas que consiguen colarse esquivando ciertos controles. Una vez que TrickMo está dentro del sistema, sus posibilidades de perjuicio se disparan. Puede capturar los SMS, robar credenciales bancarias o, directamente, acceder a las cuentas de tu banco si logra engañarte para que ingreses la información necesaria.

| Canva de Africa images, Alpaka Video

En su variante más amenazante, este malware es capaz de falsificar la interfaz de tu pantalla de desbloqueo. En la práctica, eso significa que, al coger el móvil para usarlo, te encontrarás con una pantalla idéntica a la tuya, sin advertir que se trata de una capa fraudulenta.

Al introducir tu PIN o patrón, se lo estás comunicando directamente a los ciberdelincuentes. Con ello, no solo podrán entrar en tu terminal y robar cualquier dato confidencial que tengas. Sino que también podrían hacerse con los accesos a tu banca online o a otras aplicaciones de valor.

Consejos para no caer en este fraude

A pesar de todo, no hay que caer en el pánico. El Banco de España ha facilitado una lista de recomendaciones con las que se puede reducir al mínimo el riesgo de infectarse con TrickMo y con otros tipos de software malicioso. La primera de estas indicaciones consiste en mantener siempre actualizado el sistema de tu dispositivo, pues cada nueva versión corrige vulnerabilidades y refuerza la seguridad.

Del mismo modo, conviene descargar aplicaciones solo desde fuentes confiables, evitando páginas de dudosa reputación. Si bien en las tiendas oficiales también pueden aparecer apps maliciosas, hay más controles y la probabilidad de fraude disminuye considerablemente.

| Georgijevic

Por otro lado, siempre se aconseja activar la autenticación en dos factores en las aplicaciones o servicios que lo permitan. Este paso adicional dificulta enormemente los accesos no autorizados, incluso si alguien se hace con tu contraseña.

Por último, pero no menos importante, es fundamental prestar atención a los enlaces o los archivos adjuntos que recibes, ya sea por correo, un SMS o mensajería instantánea. Si desconoces el remitente o no te inspira confianza, lo mejor es no clicar ni descargar nada.