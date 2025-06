Treballadors del Banco Santander es mobilitzen per una causa: donen part de la seva nòmina

En un context de recuperació econòmica a Espanya i una major exigència de responsabilitat social, Banco Santander ha situat els seus empleats al centre de la seva estratègia solidària, transformant l'acció interna en una eina rellevant davant les desigualtats persistents i la creixent demanda de suport social.

“Euros de la teva nòmina"

El passat 9 de juny, en un acte que va comptar amb la presència de la Reina, es va tancar la XVII edició del programa “Euros de la teva nòmina”, una iniciativa per la qual els empleats donen voluntàriament part del seu salari. Banco Santander actua com a contrapart igualadora, multiplicant l'efecte de cada euro aportat.

Durant la litúrgia corporativa, es van anunciar xifres que reflecteixen una sòlida participació: gairebé 700.000 €, recaptats de manera col·lectiva, es repartiran entre 16 projectes seleccionats pels mateixos treballadors elpais.com. Més enllà dels diners, cada donació representa un compromís personal. Segons fonts bancàries, empleats apadrinen iniciatives locals o de cooperació internacional, fent campanya interna per sumar suports.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Xifres reveladores

Entre els guanyadors d'aquesta edició destaquen projectes variats que atenen necessitats urgents: des de la reconstrucció després de la DANA, fins a programes per a persones amb discapacitat, salut mental i cura de menors. Un exemple significatiu és SAICON, promogut per ALEPH‑TEA, que aposta per la inclusió de nens amb autisme i l'empoderament de les seves famílies.

La presidenta del banc, Ana Botín, va recalcar la força del compromís col·lectiu i la “capacitat de la societat d'actuar amb empatia”. La presència de la Reina va dotar de visibilitat institucional l'acte i va reforçar l'aliança entre la banca, la societat civil i la institució monàrquica.

Voluntariat estratègic

Aquesta convocatòria no només implica transferència de fons. Des de fa diversos anys, el programa s'acompanya de modalitats com el voluntariat pro bono i mentoring, en què empleats aporten la seva experiència a ONG seleccionades elpais.com. L'evolució d'aquestes formes de participació és reveladora de com el banc amplia l'abast de l'acció social: no només aporta diners, sinó també capital humà.

| Banco Santander

En xifres globals, el Grup Santander va destinar més de 104 milions d'euros el 2024 a iniciatives relacionades amb formació, emprenedoria i educació superior; 62,5 milions addicionals per a projectes locals i més de 11.000 hores de voluntariat aportades pels seus empleats a Espanya.

El model en una societat que exigeix principis

La iniciativa “Euros de la teva nòmina” reforça una cultura interna basada en la responsabilitat social i ètica que, de vegades, queden relegades en institucions d'aquest tipus. En un entorn on els consumidors i reguladors exigeixen comportaments alineats amb els principis ESG (ambientals, socials i de governança), el banc aposta per l'autogestió solidària.

Tanmateix, el model planteja desafiaments. L'èxit d'aquesta edició s'ha degut al suport institucional i a l'impacte mediàtic. Perquè sigui sostenible, caldrà mantenir la implicació activa dels empleats en futures convocatòries.