El cadell de Golden Retriever a qui li encanta l'aire condicionat

per Duna Costa

Amb els termòmetres en augment, sorgeix una escena inesperada que ha conquerit les xarxes: un cadell de Golden Retriever que s’instal·la sense cap problema davant de l’aire condicionat. Aquest comportament, més enllà de provocar tendresa, ens convida a reflexionar sobre com els gossos regulen la seva temperatura i adapten el seu entorn.

El vídeo que ha enamorat internet

El moment viral va ser compartit pel compte PuppiesIover a X, on es veu el petit Golden Retriever arraulit al costat de la unitat d’aire condicionat. Tot just activat l’aparell, el cadell emet un lleu gemec d’alleujament, gira el cap i sembla submergir-se en la brisa freda. En rastrejar variants a TikTok i Instagram és evident que aquest tipus d’escenes es repeteix.

De l’instint a l’hàbit

Els Golden Retriever tenen un pelatge espès que, en climes càlids, dificulta la dissipació de la calor corporal. Els gossos no transpiren com nosaltres; el seu refredament depèn del panteix i, en menor mesura, dels coixinets. En episodis de calor extrema, aquests mecanismes poden no ser suficients i es corre el risc de patir un cop de calor.

| XCatalunya, Perro

Per això, climatitzar els ambients es converteix en una mesura de benestar que, quan s’aplica amb prudència, beneficia tant els gossos com els humans. No es tracta només d’una reacció instintiva. Les mascotes associen cada element del seu entorn amb sensacions de confort.

Quan un gos seu davant de l’aire condicionat i nota alleujament, aprèn a repetir aquesta actitud. En fòrums especialitzats, propietaris de Golden suggereixen acostar el llit del cadell a l’aparell, mostrant que és una conducta habitual i repetida. És un exemple clar de condicionament: l’ambient fresc actua com a reforç i reforça el comportament.

Advertiments necessaris

Els experts desmenteixen que l’aire condicionat faci mal als gossos; al contrari, protegir-los de la calor intensa resulta beneficiós, sempre que s’evitin corrents directes prolongats i diferències tèrmiques brusques entre interior i exterior.

Mantenir els filtres nets també és vital per preservar una bona qualitat de l’aire i evitar al·lèrgens o floridura que puguin generar problemes respiratoris. És important tenir en compte els consells d’un ensinistrador que alerta sobre pràctiques contraproduents, com mullar el llom.

Aquesta rutina pot empitjorar la temperatura si l’aigua queda atrapada al pelatge i actua com un efecte lupa. En lloc d’això, s’aconsella mullar zones com la panxa o les potes, que ajuden a regular la calor sense riscos.

Dies de calor

El cadell que es fon amb el raig d’aire condicionat no és només un fenomen aïllat, sinó un recordatori que les mascotes tenen formes molt eficaces de buscar benestar. Aquest petit viral ens convida a preguntar-nos si observem prou els senyals que ens donen.