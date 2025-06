Caixabank posa a la venda 40.000 habitatges: Les millors

per Pol Nadal

Enmig d'un repunt sostingut —més de 580.000 transaccions anuals segons estimacions per al 2025, acompanyat d'un creixement en la signatura d'hipoteques del 14,4 % a l'abril (39.176 préstecs, fet que va suposar el mes més actiu des del 2010), el sector immobiliari espanyol viu un moment de dinamisme marcat per la moderació dels tipus d'interès, situats al voltant del 2,98 %.

En aquest entorn, els grans bancs cerquen reforçar les seves posicions en la cadena de valor. El llançament de Facilitea Casa s'emmarca precisament en aquesta estratègia de consolidació de CaixaBank com a líder hipotecari i proveïdor integral de serveis relacionats amb l'habitatge.

Facilitea Casa: aparador digital amb aires de plataforma

CaixaBank ha presentat Facilitea Casa, el seu nou portal immobiliari que compta amb una borsa inicial de més de 40.000 habitatges en venda o lloguer. Aquests immobles provenen de més de 1.100 agències immobiliàries associades i de Building Center, la seva filial del grup dedicada a actius immobiliaris.

| CaixaBank, XCatalunya, joshuaraineyphotography

El portal actua com a aparador virtual, sense intervenir directament en la compravenda. Els venedors i arrendadors han d'estar registrats com a professionals. En paral·lel, CaixaBank ofereix assessorament, accés a hipoteques i una gamma de serveis addicionals: assegurances, alarmes, préstecs per a reformes o equipament de la llar.

Estratègia financera i objectiu: duplicar el catàleg el 2025

El banc preveu duplicar la seva oferta fins a 80.000 habitatges abans de final del 2025. Aquesta ambició respon a la seva posició de lideratge en el mercat hipotecari: amb una quota d'un 25,6 % després d'un fort increment arran de la integració de Bankia (passant del 17,3 %), CaixaBank cerca consolidar una proposta integral sobre la qual apalancar els seus ingressos per vinculació i serveis.

Més enllà de la hipoteca, que ja representa una palanca clau de retenció, el banc vol reforçar el seu ecosistema Facilitea (abans Wivai): un marketplace on, a més d'habitatge, ofereix productes per a cotxes, tecnologia, llar i oci, amb finançament a través de CaixaBank Payments & Consumer.

| XCatalunya, Economía Digital, Cecilie_Arcurs de Getty Images Signature

Anàlisi crítica: per què aquest moviment és rellevant?

Cadena de valor monetitzable: Integra gestió d'oferta, assessorament, finançament i serveis afegits, creant sinergies que incrementen la retenció de clients i el tiquet mitjà.

Control d'experiència: En treballar només amb professionals certificats, CaixaBank garanteix aliances de qualitat i redueix riscos reputacionals.

Escalabilitat digital: Aposta per plataformes digitals que reforcen la seva competitivitat davant de portals immobiliaris purs com Idealista.

| CaixaBank, golubovy

Reforç del core bancari: L'aposta per les hipoteques, en un entorn de tipus moderats, reforça els ingressos recurrents i consolida la quota de mercat.

Mirant cap al futur

L'estratègia de CaixaBank de consolidar la seva presència en el mercat d'habitatge apunta al reforç del seu model de banca integrada. Si l'octubre del 2024 va treure al mercat pisos nous sota Solvia per menys de 40.000 €.comcincodias.elpais.com, ara amplia l'abast mitjançant una plataforma que connecta directament amb la xarxa d'agències i clients.

El veritable repte serà escalar fins als 80.000 actius, integrant gradualment particulars i millorant l'experiència digital. Aquí, el banc haurà d'equilibrar qualitat d'oferta, rapidesa en el finançament i competitivitat davant de portals purs.