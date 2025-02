Tragèdia mortal en un xoc entre un cotxe i un camió a la C-12

La tarda d'aquest dimecres es va tenyir de tragèdia en una carretera catalana. Un violent xoc frontal entre un automòbil i un camió va deixar una víctima mortal,sumant una nova pèrdua a la preocupant estadística de sinistres viaris al país.

Un impacte fatal a la C-12

L'accident va ocórrer a la carretera C-12, a l'altura del terme municipal de Corbins, a la comarca del Segrià. Segons les primeres informacions, el sinistre va tenir lloc al voltant de les 17:30 hores al quilòmetre 150 de la via. El cotxe, en el qual només viatjava la víctima, va impactar frontalment contra un camió per causes que encara estan sent investigades.

El fort impacte va deixar el conductor de l'automòbil atrapat a l'interior del vehicle, cosa que va requerir la intervenció dels equips d'emergència per a la seva excarceració.Malgrat els esforços dels serveis mèdics desplaçats al lloc, no es va poder fer res per salvar la seva vida.

| Canva

Operatiu d'emergència i afectació viària

Després de l'avís del sinistre, es va desplegar un ampli dispositiu d'emergències. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van traslladar a la zona per atendre la situació.

El xoc va obligar a tallar la circulació en ambdós sentits de la carretera C-12, cosa que va generar importants desviaments i complicacions en el trànsit. Les autoritats van treballar durant diverses hores a la zona per retirar els vehicles i restablir la normalitat a la via.

Un balanç preocupant a les carreteres catalanes

Amb aquest nou mort, el nombre de víctimes mortals a les carreteres de Catalunya ascendeix a 17 en el que va d'any, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT). Aquests números reflecteixen una realitat alarmant i reaviven el debat sobre la seguretat viària i les mesures necessàries per reduir els accidents a les carreteres.

| ACN

Mentre s'investiguen les circumstàncies exactes d'aquest tràgic succés, les autoritats insisteixen en la importància d'extremar la precaució al volant per evitar més pèrdues humanes a les carreteres.