Una empresa de souvenirs la fa grossa confonent Catalunya amb Alacant

per Sergi Guillén

Les botigues de souvenirs s'han convertit en parades obligatòries per a turistes. En elles, els visitants busquen endur-se un record especial dels seus viatges. Clauers, imants i samarretes solen destacar entre els productes més populars.

Aquestes petites peces encapsulen l'essència d'un lloc, o almenys això és el que intenten. En un món cada cop més globalitzat, el mercat dels souvenirs no està exempt d'errors. Algunes empreses busquen maximitzar beneficis produint en massa.

El problema sorgeix quan l'atenció al detall queda relegada a un segon pla. Aquest enfocament, centrat més en el volum que en la qualitat, sovint dóna lloc a confusions i errors imperdonables.

Un clar exemple és el recent error d'una empresa que va dissenyar imants amb la forma de Catalunya, però amb imatges d'Alacant. Aquest error ha provocat crítiques a les xarxes socials i ha reavivat el debat sobre el respecte cap a les identitats culturals.

| Getty Images

Ignorància i poca sensibilitat cultural

La confusió entre Catalunya i Alacant és un error que no hauria de passar desapercebut. Cada país té una història, cultura i tradicions úniques. Catalunya destaca per la seva identitat diferenciada, des de la seva llengua fins a la seva arquitectura modernista.

D'altra banda, Alacant té un caràcter mediterrani molt propi, conegut per les seves platges i la seva gastronomia. Barrejar ambdós llocs reflecteix una falta d'atenció preocupant.

El fet que aquest error hagi arribat al mercat planteja preguntes sobre els controls de qualitat en aquesta indústria. Ningú en la cadena de producció va notar que alguna cosa no quadrava? Aquest tipus d'errors són indicatius d'una falta de coneixement geogràfic i cultural. A més, reforcen la idea que per a alguns, les zones són simples marques, sense importar el que representen.

L'impacte d'aquests errors no és menor. Catalunya, com a nació històrica, lluita constantment pel reconeixement de la seva identitat. Aquest tipus de confusions contribueixen a diluir la seva especificitat en un context on ja s'enfronta a reptes polítics i socials.

| ACN

Les xarxes socials no perdonen

Com era d'esperar, les xarxes socials no van trigar a reaccionar. El compte de Twitter ‘Etfelicitofill’ va compartir una imatge dels imants, acompanyada del missatge irònic: “Tot anirà bé!”.

‘Etfelicitofill’, coneguda pel seu humor àcid, sol destacar aquest tipus de situacions. El seu paper és fonamental per visibilitzar errors que, d'una altra manera, podrien passar desapercebuts.

Gràcies a aquest compte, molts usuaris es van assabentar d'aquesta confusió i van aprofitar per reflexionar sobre la importància de respectar les cultures locals.

Aquest incident és un recordatori que els souvenirs no són simples objectes. Representen la memòria d'un lloc i la seva identitat. Ignorar això no només és un error comercial, sinó també una falta de sensibilitat cultural que, com s'ha vist, pot desencadenar una onada de crítiques.