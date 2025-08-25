CaixaBank sorprèn Espanya: la casa de més de 260 metres que ven per 36.600 euros

En un moment en què el mercat immobiliari sembla reservat per a uns pocs, un anunci ha aconseguit despertar un interès inusual. La notícia ha corregut ràpidament entre portals, fòrums i xarxes socials. Molts es pregunten si aquesta és el senyal que alguna cosa comença a canviar en l’oferta immobiliària.
Un habitatge amb gran superfície i preu reduït no és quelcom que es vegi cada dia. Aquest tipus d’oportunitats, encara que escasses, generen un fort impacte entre els compradors. CaixaBank acaba de llançar una proposta que trenca amb totes les expectatives.
Una oferta inesperada al nou portal immobiliari de CaixaBank
CaixaBank ha rebaixat el preu d’un dels seus habitatges més cridaners a només 33.600 euros. Es tracta d’una casa de 266 metres quadrats en bon estat, segons detalla Facilitea Casa. La propietat compta amb cinc habitacions, tres banys, cuina semi-moblada i saló-menjador.
La casa, situada a Jaén, a més, compta amb pati, balcons, terres de gres i finestres d’alumini blanc. Per les seves dimensions i estat, representa una oportunitat única per a famílies que busquen espai sense endeutar-se en excés. Més enllà de petits arranjaments, està llesta per ser habitada.
L’habitatge es troba al nucli urbà de Mengíbar, una localitat ben connectada per l’A-44 amb ciutats clau de Jaén. Ofereix accés proper a supermercats, centres educatius, restaurants i serveis sanitaris. El seu entorn tranquil i tradicional la converteix en una opció ideal per a qui busca qualitat de vida sense renunciar a les comoditats.
Com comprar-la i què tenir en compte
Com qualsevol immoble de banc, aquesta casa exigeix certs requisits per a qui necessiti hipoteca. El comprador ha de comptar amb una entrada aproximada del 20% del preu. A més, s’han de sumar al voltant d’un 10% addicional per cobrir impostos i despeses de la compravenda.
En total, per adquirir aquest habitatge, es recomana tenir a prop del 30% del valor estalviat abans de sol·licitar finançament. Facilitea Casa és el nou portal de CaixaBank on es publiquen totes aquestes ofertes. Reuneix propietats en diferents punts d’Espanya, algunes amb preus igual de cridaners.
Altres habitatges accessibles disponibles a Espanya
Aquesta no és l’única ganga a la plataforma. Per exemple, hi ha una casa a Ponferrada (León) per 24.680 euros, i una altra a Palma del Río (Còrdova) per 32.000 euros.
També hi ha pisos a Almendralejo, Campotéjar, Ossa de Montiel, Pastrana o Neda, amb preus que oscil·len entre els 48.000 i els 69.000 euros. Totes en ubicacions tranquil·les i amb espai suficient.
L’auge dels immobles de banc pot ser una via efectiva per accedir a l’habitatge. Per a qui busca comprar sense comprometre la seva economia, aquest tipus d’opcions ofertes per CaixaBank suposen una porta oberta. La clau està a informar-se bé i actuar amb rapidesa.