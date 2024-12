per Sergi Guillén

La jubilació a Espanya es regula de manera flexible, s'ajusta a les necessitats de cada treballador i els requisits canvien amb el temps. El 2025, l'edat ordinària assolirà els 66 anys i 8 mesos. No obstant això, encara és possible jubilar-se amb 65 anys.

Calen 38 anys i 3 mesos cotitzats; la base reguladora es calcula amb les últimes 300 bases de cotització, es divideixen entre 350 i s'obté la quantia final. El nombre total d'anys cotitzats determina el percentatge aplicable. No obstant això, si tens alguna d'aquestes malalties pots jubilar-te amb 52 anys.

Jubilació anticipada per discapacitat

El sistema públic de pensions considera situacions específiques en què el treballador pateix una patologia discapacitant. La qual cosa permet avançar l'edat de jubilació fins als 52 anys, sempre que es compleixin condicions de cotització establertes en el Reial decret 370/2023. La persona interessada ha de presentar un grau de discapacitat igual o superior al 45%.

Patologies com paràlisi cerebral, síndrome de Down o fibrosi quística figuren en l'annex. També s'inclouen seqüeles de tumors cerebrals, trastorns de l'espectre autista i esquizofrènia.

| RgStudio

Per accedir a aquesta jubilació anticipada, l'interessat ha d'haver cotitzat almenys 15 anys. Dels quals 5 han de transcórrer amb un grau de discapacitat del 45% motivat per una de les patologies establertes. La qual cosa garanteix un reconeixement específic de la seva situació.

A més, es computa el temps reduït com a cotitzat; així, la quantia final no es veu perjudicada; i en aquests supòsits no s'apliquen els coeficients reductors que disminueixin la pensió. Ja que es calcula la base reguladora amb els últims 25 anys de cotització i el total d'anys treballats determina el percentatge final. Assolint-se el 100% amb 36 anys i 6 mesos de carrera laboral.

Els casos en què pots avançar la teva jubilació

Amb un 65% de discapacitat, la retirada pot avançar-se als 52 anys. Aquest supòsit beneficia a aquells que requereixen més suport en la seva vida diària. En casos amb un 45% de discapacitat, la jubilació comença als 56 anys; això reflecteix la flexibilitat existent en el sistema públic de pensions.

Quan el treballador requereix ajuda d'una tercera persona per a activitats quotidianes, s'aplica un coeficient del 0,50 sobre el temps treballat. La qual cosa permet una reducció major de l'edat ordinària i garanteix un millor accés a la pensió sense retallades.

| KatarzynaBialasiewicz

Aquesta jubilació especial busca protegir la qualitat de vida de les persones més vulnerables. Constitueix un avenç en la inclusió social i laboral. La normativa preveu la possibilitat d'ampliar aquesta llista de malalties en el futur.

De manera que altres patologies amb efectes discapacitants greus podrien sumar-se a les ja reconegudes. Garantint així un sistema cada vegada més inclusiu i adaptat a la realitat de qui presenta necessitats especials en la seva trajectòria laboral.

Aquest marc legal ofereix tranquil·litat a qui tem veure reduïts els seus drets; així, es reforça la idea que cada situació mereix una protecció adequada. Les autoritats competents treballen en revisar constantment les condicions de jubilació per garantir el benestar de tots els treballadors. Incloent-hi qui pateix dolències greus, en un esforç per equilibrar drets, obligacions i la pròpia sostenibilitat del sistema.