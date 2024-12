Avís urgent del Banc Santander als seus clients: 'No facis...'

El Banco Santander és una de les principals entitats financeres del món, reconeguda per la seva innovació i compromís amb els clients. Amb una presència internacional destacada, s'ha consolidat com un referent en serveis bancaris tant digitals com tradicionals. El seu objectiu principal és garantir la seguretat i confiança dels seus usuaris, oferint eines i recursos per protegir les seves finances.

L'evolució de les tecnologies ha portat grans beneficis, però també ha obert la porta a nous tipus d'amenaces. Les estafes digitals, cada cop més freqüents, representen un repte per a institucions financeres com Santander. L'entitat no només treballa en reforçar tots els seus sistemes de seguretat, sinó també en informar i educar tots els seus clients sobre com identificar i evitar fraus.

En aquest context, el Banco Santander ha llançat un avís urgent per alertar sobre una nova modalitat d'estafa coneguda com a smishing. Aquest tipus de frau es basa en l'enviament de missatges de text amb l'objectiu d'enganyar les persones i obtenir informació, com contrasenyes o dades bancàries.

| Banco Santander

Què és el smishing i com identificar-lo

El smishing és una tècnica de frau en la qual els ciberdelinqüents envien missatges que aparenten ser de fonts legítimes, com bancs o empreses reconegudes. Aquests missatges solen incloure textos alarmants, dissenyats per generar urgència i fer que les persones actuïn sense pensar.

Un exemple típic és rebre un missatge dient: "Hola, papà, aquest és el meu número temporal. Escriu-me urgentment per resoldre alguna cosa important". Aquest tipus de missatges busca enganyar els usuaris, fent-se passar per familiars o coneguts.

El Banco Santander recalca que mai sol·licitarà informació personal, contrasenyes ni dades bancàries mitjançant missatges de text. Tampoc enviarà enllaços per accedir a la banca en línia, ja que aquest mètode sol ser utilitzat per estafadors per redirigir a pàgines fraudulentes.

Consells per protegir-se dels intents de frau

Davant l'augment d'aquest tipus d'estafes, el Banco Santander ofereix una sèrie de recomanacions clares per protegir-se. En primer lloc, és fonamental desconfiar de qualsevol missatge que sol·liciti informació personal o financera. Si el missatge inclou un enllaç, és important no obrir-lo ni proporcionar dades sensibles.

Una altra recomanació clau és contactar directament amb el suposat remitent del missatge per altres mitjans oficials. Si el missatge diu ser d'un familiar, el millor és trucar per confirmar la seva veracitat. Si es tracta d'un missatge que sembla provenir del banc, és millor comunicar-se a través dels canals oficials del Santander per verificar la informació.

A més, el banc recorda la importància de mantenir els dispositius actualitzats amb antivirus i sistemes de seguretat fiables. Això ajuda a prevenir infeccions per malware que puguin comprometre la informació emmagatzemada.

| Banco Santander

La importància d'actuar amb precaució

El Banco Santander subratlla que la prevenció és la millor eina contra el frau. Prendre's el temps necessari per avaluar la legitimitat d'un missatge abans d'actuar pot evitar problemes majors. La institució també anima els seus clients a reportar qualsevol missatge sospitós, cosa que ajuda a identificar i bloquejar nous intents d'estafa.

Aquest tipus d'alertes demostren el compromís de Santander amb la seguretat dels seus usuaris. L'educació i la conscienciació són fonamentals en un entorn digital on les amenaces evolucionen constantment. Els clients tenen a les seves mans la possibilitat de protegir la seva informació seguint aquests simples passos i recorrent sempre a fonts fiables.