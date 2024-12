No mengis mai xocolata abans d'anar a dormir: Una nutricionista t'ho explica

La xocolata és un dels aliments més desitjats a tot el món. El seu sabor dolç i textura cremosa captiven milions de persones. Des de l'antiguitat, es considera una menja amb propietats úniques.

Hi ha diferents varietats, com la xocolata amb llet, blanca i negra. Cada tipus ofereix matisos d'aroma i sabor especials. El cacau, base d'aquests productes, conté substàncies estimulants i minerals essencials.

Aquest dolç combina factors nutricionals i plaents en cada mossegada. També ofereix avantatges i desavantatges segons la quantitat que es consumeixi. Alguns l'associen amb un descans reparador, però altres el troben massa estimulant.

El problema de menjar xocolata abans de dormir

La nutricionista Júlia Farré adverteix sobre els efectes de la xocolata al final del dia. Aquest producte pot contenir cafeïna, un estimulant que altera la qualitat del son. També sol portar sucre, que activa l'organisme i complica la relaxació nocturna.

Encara que algunes persones no senten problema, molts es desvetllen amb el més mínim estímul. Per això, ella recomana conèixer el metabolisme propi abans d'ingerir xocolata tard. No existeix una fórmula màgica que serveixi per a tots per igual.

Per què pot pertorbar el son?

La xocolata aporta cafeïna, sucre i substàncies que activen el cervell. Aquestes combinacions poden produir nerviosisme i dificultar el descans. Al mateix temps, conté triptòfan i magnesi, que ajuden a relaxar-se; tanmateix, l'efecte depèn de la resposta individual de cada persona.

Alguns dormen com troncs després de menjar xocolata, però altres pateixen insomni. L'experta suggereix fer una prova moderada i observar la reacció. Si el cos s'estimula, convé evitar la xocolata abans d'anar a dormir.

Molts comparen aquest efecte amb el cafè, també alt en cafeïna. Hi ha qui pren cafè sense problemes, mentre altres no concilien el son. Amb la xocolata, la situació és similar i depèn del metabolisme.

No mengis mai xocolata abans d'anar a dormir

La clau està en conèixer com reacciona cada organisme als estimulants. Si ets sensible a la cafeïna, evita la xocolata nocturna per a un son profund. La nutricionista emfatitza la importància de no generalitzar, però aconsella prudència; el descans és fonamental per a la salut física i mental de tots.

Segons l'especialista, un consum descontrolat afecta la qualitat del repòs. Aquells que tinguin ansietat o estrès podrien exacerbar els seus símptomes amb aquest dolç. Per això, convé valorar els efectes i optar per rutines relaxants abans de dormir.

Altres consells per a un millor descans

Per poder dormir bé, evita dispositius electrònics almenys 30 minuts abans d'anar a dormir; ja que la llum blava de les pantalles redueix molt la secreció de melatonina. Prova infusions relaxants, com camamilla o valeriana, per calmar el sistema nerviós. Llegir un llibre o escoltar música suau també ajuda a desconnectar la ment.

Mantén una rutina de son estable, anant a dormir i aixecant-te a la mateixa hora. Practica exercicis de respiració profunda per relaxar el cos abans de dormir. Un dormitori fosc, fresc i silenciós afavoreix un descans òptim i reparador.