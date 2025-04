Fins al 14 d'abril i només online: El producte amb un 10% de descompte a Bonpreu

La primavera es fa pas, i amb ella, les ganes de renovar el rebost amb productes que transformin un àpat ordinari en quelcom extraordinari. BonpreuEsclat, atenta als hàbits de consum dels seus clients més fidels, ha llançat una promoció exclusiva que està causant sensació a la seva botiga en línia. Però no tothom sap encara de què es tracta exactament.

Una oferta digital que no trobaràs a la botiga

Lluny del soroll habitual de les promocions físiques, aquesta campanya s'amaga darrere la pantalla. Disponible únicament a través del canal en línia de Bonpreu, no és una oferta pensada per al gran consum, sinó per a aquells que busquen quelcom diferent, amb caràcter i qualitat. Quelcom que, a simple vista, pot passar desapercebut, però que un cop descobert, no s'oblida.

La campanya ha estat llançada sense massa titulars. Tanmateix, alguns ja s'han adonat que certs productes molt concrets estan apareixent destacats, acompanyats d'un petit segell verd: "Exclusiu online". Això, per a molts, ha estat suficient per aturar-se, mirar amb més atenció... i descobrir una oportunitat deliciosa.

El sabor que divideix però conquista

Quin tipus de productes estan al centre d'aquesta promoció? Per a alguns, són massa forts; per a altres, un autèntic menjar. Tenen un sabor inconfusible i un aroma penetrant. Són els escollits a les taules de formatges més sofisticades, els preferits dels que entenen de maridatges, els ingredients secrets de receptes que mai fallen.

Poques delícies són tan venerades per uns i evitades per altres. Però si formes part del primer grup, o si estàs disposat a provar quelcom diferent i saborós, aquesta promoció és el teu moment.

Només per temps limitat: descobreix la gamma i el seu descompte

Entre els productes seleccionats es troben referències d'altíssima qualitat com el Roquefort Société, el Blue Stilton de Clawson, l'Edelblu de Bergader, o el versàtil Blau en cunya, perfecte tant per untar com per fondre. També apareix el Savaria Blue, ideal per untar en pa cruixent o acompanyar amb fruita seca.

Tots ells comparteixen una característica comuna: pertanyen a la categoria de formatges blaus, i estan inclosos en una promoció exclusiva en línia amb un 10% de descompte directe. No es requereix codi promocional, ni acumular punts ni combinacions complexes: només afegir al carret i gaudir.

Això sí, l'oferta és vàlida només fins al 14 d'abril de 2025, i no és acumulable amb altres promocions. Així que si ets amant dels sabors intensos, aquesta és la teva ocasió d'or per deixar-te temptar. Perquè no cada dia pots gaudir d'un bon formatge blau… amb un millor preu.