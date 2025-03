Surten a la llum les possibilitats que tens de ser milionari a cada país del món

En un món on la riquesa es concentra en mans d'una minoria, la probabilitat de convertir-se en milionari varia significativament segons el país de residència. Factors com l'economia nacional, les polítiques fiscals i les oportunitats d'inversió influeixen en aquestes diferències.

Què significa ser milionari?

Abans de profunditzar, és essencial definir què es considera un milionari. Segons el Global Wealth Report 2024 de UBS, una persona és milionària si la suma dels seus actius financers i no financers —com dipòsits, accions, bons o immobles— supera el milió de dòlars nord-americans.​

Probabilitats de ser milionari per país

La probabilitat de ser milionari es determina dividint el nombre de milionaris en un país per la seva població adulta total. Aquest percentatge reflecteix la proporció d'adults que posseeixen una riquesa neta superior al milió de dòlars.​

| Arthon Meekodong

Suïssa, Hong Kong i Kuwait: líders en concentració de milionaris

Suïssa, Hong Kong i Kuwait destaquen per tenir un 15% de la seva població adulta en la categoria de milionaris. En el cas de Hong Kong, la regió alberga a més de 10.000 residents la fortuna dels quals supera els 30 milions de dòlars, consolidant-se com la regió amb més superrics del món. Aquest fenomen s'atribueix a l'impuls del mercat d'accions i als creixents vincles financers amb l'economia xinesa.​

Estats Units: el país amb més milionaris en termes absoluts

Estats Units lidera en números absoluts, amb aproximadament 22 milions de milionaris, la qual cosa representa el 6,6% de la seva població adulta. Aquest elevat nombre es deu a la robustesa de la seva economia, la diversitat d'oportunitats d'inversió i un mercat financer altament desenvolupat.​

Altres països destacats

El Japó compta amb 2,8 milions de milionaris, representant el 5,4% de la seva població adulta. ​Per la seva banda, Alemanya, amb 2,8 milions de milionaris, el 4,4% de la seva població adulta assoleix aquest estatus.​ França posseeix 2,9 milions de milionaris, la qual cosa equival al 4,2% de la seva població adulta.​

| PixaBay

Factors que influeixen en la concentració de milionaris

La distribució de la riquesa i la probabilitat de ser milionari en un país estan influenciades per diversos factors. Països amb règims fiscals favorables atreuen inversions i fomenten l'acumulació de riquesa. Un entorn estable promou la inversió i el creixement econòmic, facilitant la generació de riquesa.​

La presència de mercats financers desenvolupats i accessibles permet als individus invertir i augmentar el seu patrimoni.​ Un sistema educatiu sòlid i un mercat laboral dinàmic ofereixen més possibilitats d'ascens econòmic.​

Perspectives futures

S'estima que el nombre de milionaris continuarà creixent en la majoria dels països. Per exemple, es projecta que Estats Units assoleixi els 25,4 milions de milionaris per al 2028, mentre que la Xina podria arribar a 6,5 milions. No obstant això, alguns països, com el Regne Unit, podrien experimentar una disminució en el seu nombre de milionaris a causa de diversos factors econòmics i polítics.​

En resum, la probabilitat de convertir-se en milionari varia considerablement segons el país, influenciada per factors econòmics, polítics i socials. Mentre que en algunes nacions una proporció significativa de la població assoleix aquest estatus, en altres, les possibilitats són més limitades.​