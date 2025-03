No tens temps de cuinar: Bonpreu t'ho posa fàcil amb el menú que agrada a tothom

En la agitada rutina diària, trobar temps per cuinar pot ser un desafiament. Per això, Bonpreu ha llançat el seu nou "Menú Estalvi", una opció pensada per a aquells que busquen un àpat complet, saborós i a un preu accessible sense necessitat d'encendre els fogons.

Aquest menú, que combina ingredients apetitosos i populars, està dissenyat per satisfer el paladar de tota la família.

Un menú complet i equilibrat

El "Menú Estalvi" inclou tot el necessari per a un àpat reconfortant. Està compost per aletes de pollastre amb un toc picant, patates al estil braves amb pell, una beguda refrescant i una salsa a escollir entre barbacoa o allioli. Tot això, per un preu promocional de 6,95 €, una oferta especial que millora la tarifa original de 8,58 €.

| Bonpreu, XCatalunya

Cada element del menú ha estat acuradament seleccionat per oferir un equilibri entre sabor i qualitat. Les aletes de pollastre són sucoses i especiades, ideals per als amants dels sabors intensos. Per la seva banda, les patates braves conserven la seva pell per aportar un extra de textura i sabor, convertint-se en l'acompanyament perfecte. La salsa barbacoa proporciona un toc fumat i dolç, mentre que l'allioli afegeix un cop d'all per a aquells que busquen un sabor més intens.

Comoditat sense sacrificar sabor

Bonpreu entén que el temps és un recurs valuós i, per això, ha dissenyat aquest menú amb la practicitat en ment. No és necessari cuinar, netejar olles o preocupar-se per la preparació; n'hi ha prou amb passar pel supermercat, adquirir el menú i gaudir d'un àpat deliciós en qualsevol lloc. És una opció perfecta per a aquells que tenen una jornada atapeïda, treballen fora de casa o simplement prefereixen evitar l'estrès de la cuina després d'un llarg dia.

A més, el menú és ideal per a qualsevol ocasió: des d'un àpat ràpid a l'oficina fins a un sopar informal amb amics o família. La seva presentació llesta per servir el converteix en una alternativa pràctica tant per al dinar com per al sopar.

| Bonpreu, Canva, XCatalunya

Qualitat i preu accessible

Un dels principals atractius del "Menú Estalvi" és la seva relació qualitat-preu. Amb ingredients frescos i racions generoses, Bonpreu ofereix una opció econòmica sense comprometre el sabor. A diferència d'altres alternatives ràpides, aquest menú manté un estàndard de qualitat en cadascun dels seus components, garantint una experiència gastronòmica satisfactòria.

El preu promocional de 6,95 € fa que aquesta oferta sigui encara més atractiva, permetent gaudir d'un àpat complet a un cost assequible. És una solució perfecta per a aquells que busquen optimitzar el seu pressupost sense renunciar a un plat ben preparat.

Una opció per a tots els gustos

El "Menú Estalvi" no només destaca per la seva conveniència, sinó també per la seva versatilitat. Tant els amants de la carn com els aficionats a les guarnicions cruixents trobaran en aquest menú una combinació deliciosa. La possibilitat d'escollir entre salsa barbacoa o allioli permet personalitzar el plat segons les preferències individuals, oferint una experiència adaptada a diferents paladars.

Disponibilitat i accés

Aquest menú ja està disponible als establiments Bonpreu fins al 17 de març, i el seu èxit suggereix que es convertirà en un favorit entre els clients. Amb la seva fórmula de menjar ràpid i saborós a un preu competitiu, es posiciona com una alternativa excel·lent per a aquells que busquen una opció pràctica i accessible en el seu dia a dia.