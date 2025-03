Queden poques hores: La promoció exclusiva en línia a Bonpreu i Esclat

El sector dels supermercats a Catalunya continua apostant per una tendència creixent: oferir descomptes exclusius en la compra en línia. Segons dades recents, prop del 45 % dels consumidors catalans opten ja per realitzar alguna compra en línia cada setmana. I no és casualitat que grans cadenes com Bonpreu i Esclat estiguin impulsant ofertes dirigides únicament a aquells clients que comprin des de les seves plataformes digitals.

En aquest context, la compra en línia no només representa una comoditat afegida, sinó que permet als supermercats personalitzar i adaptar promocions que encaixen perfectament amb els hàbits de compra digitals dels usuaris. Aquesta estratègia de Bonpreu i Esclat respon a una clara tendència de mercat en què la digitalització del consum ja no és una simple opció, sinó una necessitat per satisfer les noves expectatives del consumidor.

Oferta exclusiva en línia: Formats selectes i estalvi assegurat

Precisament, en aquestes hores, Bonpreu i Esclat presenten una promoció limitada que despertarà l'interès de tots els amants del bon formatge. Fins al pròxim 17 de març, la cadena ofereix un 10 % de descompte exclusiu en línia en una selecció especial de formatges d'ovella. Es tracta d'una oferta que no està disponible en botigues físiques, emfatitzant així el valor afegit d'utilitzar les seves plataformes digitals.

| Syda Productions, XCatalunya, BonpreuEsclat

La selecció inclou productes de reconegudes marques com Flor de Esgueva, famosa per la qualitat i tradició en l'elaboració dels seus formatges d'ovella curats. També destaca el formatge curat de El Molí de la Tazina, reconegut per la seva textura ferma i un sabor intens i equilibrat, ideal per als paladars més exigents.

Aquests formatges d'ovella destaquen nutricionalment per ser una excel·lent font de calci, proteïnes i vitamines essencials, com la vitamina A i D. A més, presenten avantatges digestives respecte a altres làctics, sent més tolerats per aquells que solen experimentar molèsties després de consumir productes derivats de la llet.

Aprofita l'ocasió i afegeix sabor gourmet a la teva taula

Atès que l'oferta acaba el pròxim dia 17, és el moment perfecte per a aquells consumidors que vulguin descobrir nous sabors o aprofitar per abastir-se amb productes de primera qualitat a un preu més competitiu. Entre les propostes, es troben també presentacions pensades per a tapes o taules de formatge, ideals per sorprendre convidats o per gaudir en sopars informals en família.

| BonpreuEsclat

Una suggerència senzilla i deliciosa per treure partit a aquests formatges curats d'ovella és preparar una taula gourmet, acompanyada per fruits secs com nous o ametlles, melmelades artesanals, pa cruixent, raïm fresc i, per descomptat, un bon vi negre de la terra. La intensitat dels formatges curats marida especialment bé amb vins de caràcter afruitat, suaus però amb presència, com podria ser un ull de llebre o un priorat.

Sens dubte, aquesta promoció exclusiva en línia no només és un reflex de la tendència creixent cap a la digitalització en les compres del dia a dia, sinó també una excel·lent oportunitat per explorar sabors excepcionals, amb el benefici afegit d'un estalvi directe del 10 %. A poques hores de finalitzar, encara estàs a temps de gaudir-la des de la comoditat de casa.

Bonpreu i Esclat continuen apostant fort pel seu canal digital, conscients que la combinació entre qualitat, conveniència i descomptes exclusius és clau per fidelitzar els consumidors catalans més exigents.