Els polèmics motius per absoldre un policia acusat d'un greu delicte

Un agent de Policia Local de València estava acusat d'un delicte d'agressió sexual per saludar de manera repetida i continuada la filla de la seva parella sentimental, prement-li les natges del cul. El Ministeri Fiscal sol·licitava sis anys de presó per a l'acusat, que considerava autor d'un delicte continuat d'agressió sexual.

La investigació va començar després de la denúncia interposada pel pare de la menor, després que aquesta li expliqués el que estava passant. Aquest és la Policia Nacional i la relació amb l'acusat sempre va ser dolenta. Això podria ser considerat com un element d'ànim espuri i, per tant, que invalidés alguns fets de la denúncia, però el Jutjat no entra a valorar aquest punt, ja que queda clar que el cessament de la relació del pare de la nena no va ser la nova relació de la mare amb l'ara acusat.

Doncs bé, la Sentència de la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de València és clara i considera que no hi ha cap delicte d'agressió sexual i, per tant, absol l'agent de la Policia Local d'aquest delicte. Els tres magistrats consideren que aquests actes es produïen sempre en presència de tercers i que la menor mai no va manifestar directament a l'acusat la seva incomoditat o rebuig a aquests comportaments.

I, en tercer lloc, que aquesta manera de procedir, picar de mans a les natges, era una forma habitual de comportar-se de l'acusat, ja que no ho feia només amb la filla de la seva parella sinó també amb els seus amics o, fins i tot, amb la seva sogra. Unes declaracions que van ser manifestades pel mateix acusat i també per diversos testimonis presents durant el judici.

| ACN

Decisió judicial controvertida

Després de la valoració de totes les proves practicades a la Sala de la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de València, els tres magistrats ho van tenir clar: “els fets que es declaren provats no són susceptibles del retret penal que pretenen les acusacions”.

L'informe pericial mèdic donava la raó a la menor i per això la defensa de l'acusat es va centrar a desacreditar les paraules de la menor, considerant que havia malinterpretat les accions de l'acusat. Uns arguments que els Jutges compren a l'hora d'acordar l'absolució i que argumenten amb raonaments jurídics com: "les accions descrites van poder ser interpretades per la menor com a ofensives i irrespectuoses amb la seva intimitat i desitjos en l'àmbit de la relació familiar que havien establert la seva mare i la seva nova parella, però difícilment poden ser categoritzades pel que ja s'ha exposat com realitzades amb l'ànim d'atemptar contra la llibertat sexual de la mateixa”.

D'altra banda, frases i comentaris com "quin culet més dur", "quan siguis gran et canviaré per la teva mare" o "t'estan creixent els pits", no mereixen càstig penal segons els jutges i consideren que acusat va donar una explicació raonable.