Sorteig de 'la Grossa de Cap d'Any': On i a quina hora veure'l en directe

Una de les tradicions més arrelades durant les festivitats nadalenques és la de participar en sortejos de loteria que aprofiten l'època per regalar xifres desorbitades de diners. El 22 ja vam tenir la Loteria Nacional a nivell nacional amb diverses alegries en sòl català i també tindrem la d'El Niño el 6 de gener. Però entremig, els habitants catalans disposem d'una oportunitat extra.

La Grossa de Cap d'Any es va inaugurar el 2013 i des de llavors s'ha celebrat de forma ininterrompuda, repartint 200.000 euros als més afortunats. També són premiats molts altres bitllets, encara que amb quantitats una mica inferiors, doncs un total de fins a altres premis (1 primer, 1 segon, 1 tercer, 2 quarts i 3 cinquens). I això sense comptar reintegraments i altres premis relacionats (números anterior i posterior, mateixa centena, mateixa desena...).

Com és habitual, el sorteig es podrà seguir en directe a través de TV3 el dia 31 de desembre. A les 13:05 hores comença la programació i pocs minuts després el sorteig. De fet, pots comprar un bitllet als establiments autoritzats o a través de la seva web oficial fins aquell mateix matí.

Un cop acabat el sorteig, es publicaran tots els resultats a la web i allà mateix podràs comprovar si has estat premiat. També, evidentment, podràs fer-ho passant-te presencialment per les administracions venedores de bitllets. I recorda que, en cas d'haver estat agraciat, tens 90 dies per anar a cobrar el teu premi als establiments i bancs autoritzats.

Així serà el funcionament del sorteig

El sorteig es realitza extraient cinc boles numerades del 0 al 9 per formar cada número premiat. S'atorguen cinc grans premis:

Primer premi: 200.000 euros per bitllet.

Segon premi: 65.000 euros per bitllet.

Tercer premi: 30.000 euros per bitllet.

Dos quarts premis: 10.000 euros per bitllet.

Tres cinquens premis: 5.000 euros per bitllet.

A més, es concedeixen premis addicionals per coincidències en les últimes xifres amb els números guanyadors, així com als números immediatament anterior i posterior a cada premiat. Els premis poden acumular-se si un número resulta guanyador en més d'una categoria. No obstant això, els premis per coincidència de xifres no són acumulables; és a dir, si s'encerten les quatre últimes xifres, es rep el premi corresponent a les quatre, però no se sumen els premis de les tres, dues o una xifra.

Els beneficis obtinguts de La Grossa de Cap d'Any es destinen a causes solidàries a Catalunya, com la construcció d'instal·lacions per a la protecció de nens i adolescents víctimes d'abusos sexuals.