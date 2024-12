5 consells de BBVA aquest Nadal per evitar ensurts

BBVA és una de les entitats bancàries més importants a Espanya. La seva trajectòria està marcada per la innovació i servei al client; amb més de 160 anys d'història, s'ha consolidat com un referent en el sector financer actual. En l'època nadalenca, BBVA reforça el seu compromís amb la seguretat dels seus clients.

L'entitat entén que les festivitats són moments d'alegria, però també poden comportar riscos. Els robatoris o fraus solen augmentar durant aquestes dates a causa del major moviment de diners. Per això, BBVA ha llançat una sèrie de recomanacions per evitar problemes i gaudir d'unes festes segures.

Els consells de seguretat són senzills i pràctics. Estan dissenyats per protegir tant les propietats com les transaccions bancàries. A continuació, repassem les cinc recomanacions clau que BBVA proposa per aquest Nadal.

Protegeix la teva propietat

Un dels principals consells és protegir les propietats personals. Les vacances són moments en què les cases queden deshabitades per llargs períodes.

| BBVA, XCatalunya

BBVA recomana reforçar la seguretat a la llar, assegurant-se que portes i finestres estiguin correctament tancades. A més, és aconsellable no divulgar a les xarxes socials els plans de viatge per evitar alertar possibles lladres.

Evita grans quantitats d'efectiu

Durant les compres nadalenques, moltes persones opten per portar efectiu. No obstant això, BBVA desaconsella aquesta pràctica.

Portar grans quantitats de diners pot ser perillós. En el seu lloc, es suggereix l'ús de targetes de crèdit o dèbit, que a més ofereixen un major control i seguretat en cas de pèrdua o robatori.

Precaució amb l'ús de targetes

L'ús de les targetes és pràctic, però requereix certes precaucions. BBVA insisteix que mai s'ha de compartir el PIN amb ningú.

També es recomana utilitzar el contacte sense targeta sempre que sigui possible i estar atents a possibles fraus. L'aplicació del banc permet monitoritzar les transaccions en temps real, cosa que afegeix una capa extra de seguretat.

Compte en pàgines en línia

Les compres en línia són cada cop més populars, però també tenen els seus riscos. BBVA aconsella verificar que les pàgines siguin segures abans d'introduir dades personals o bancàries.

Llocs web amb certificats SSL, visibles amb la icona del cadenat a la barra d'adreces, són els més fiables. Mai facis clic en enllaços sospitosos o que provinguin de correus no sol·licitats.

Utilitza canals segurs

Per últim, BBVA anima a utilitzar els seus canals oficials per a qualsevol transacció. La banca en línia i l'aplicació mòbil de BBVA estan dissenyades per oferir una experiència segura i fàcil d'usar. Evitar realitzar operacions des de xarxes WiFi públiques és fonamental per prevenir hackejos.

Aquestes cinc recomanacions són un exemple del compromís de BBVA amb la seguretat dels seus clients. Seguint-les, aquest Nadal podràs gaudir sense preocupacions.