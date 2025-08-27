Logo xcatalunya.cat
Una dona amb gorra de xef fa un gest d'aprovació davant d'un supermercat Mercadona.
Aquestes patates de Mercadona desapareixen de les prestatgeries en minuts | Google Maps, xcatalunya.cat, Getty Images de xalanx
Sorpresa majúscula a Mercadona: les noves patates que enfonsen les de Lay’s

Mercadona torna a aparèixer als vídeos més virals de les xarxes socials amb aquestes patates amb un gust únic

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Les xarxes socials han canviat radicalment la manera com els consumidors trien què comprar a Mercadona i altres supermercats. Avui dia, els vídeos virals i les recomanacions d''influencers' influeixen tant com la publicitat clàssica. Cada novetat que apareix als prestatges pot convertir-se en un fenomen en qüestió d'hores gràcies a aquesta exposició digital.

Gràcies als creadors de contingut, els clients descobreixen productes que potser passarien desapercebuts en una primera ullada. Les seves ressenyes detallades i vídeos de prova faciliten la decisió de compra i generen un efecte contagi entre els seus seguidors. Així, el que abans requeria explorar passadissos, ara n'hi ha prou amb veure-ho a la pantalla del mòbil.

Bossa de patates ondulades sabor formatge de cabra i ceba caramel·litzada de la marca Hacendado davant d’un supermercat
Les patates de Mercadona sabor de formatge de cabra i ceba caramel·litzada s'han viralitzat a les xarxes | Mercadona, Montaje propio

Mercadona torna a arrasar amb una novetat inesperada

Mercadona és un dels supermercats més esmentats a internet, i no és casualitat. La cadena espanyola sap com sorprendre amb llançaments que es converteixen ràpidament en tendència. Cada nova proposta desperta expectació i atrau un públic fidel que cerca novetats de qualitat a bon preu.

L'últim rebombori l'han provocat unes patates fregides de bossa que no han trigat a fer-se virals. Amb un gust atrevit i diferent, han aconseguit situar-se per davant de patates molt reconegudes. El seu èxit a les xarxes ha estat tan ràpid que molts consumidors ja les consideren un imprescindible a les seves compres setmanals.

El producte són les patates fregides amb gust de formatge de cabra i ceba caramel·litzada. Es presenten en bosses de 150 grams i tenen un preu d'1,20 euros, cosa que les converteix en una opció accessible i atractiva. I ja és possible trobar-les a tots els supermercats Mercadona, on han tingut una gran acollida.

Dona amb cabells llargs sosté una bossa oberta de patates fregides davant d’un supermercat desenfocat
La tiktoker de "Que lo pruebe Iris" ha assenyalat que el gust de la ceba caramel·litzada és molt notable | Mercadona, TikTok, Montaje propio, @que_lo_pruebe_iris

Mercadona i el furor d'aquestes patates a les xarxes socials

Les reaccions a les xarxes socials han estat immediates. Usuaris de TikTok i Instagram han compartit les seves impressions, qualificant-les d'irresistibles. Comentaris com "m'han creat una necessitat", "estan boníssimes" o "són molt addictives" reflecteixen l'entusiasme generat al voltant d'aquest llançament.

El preu ajustat, unit a un gust original que combina la dolçor de la ceba caramel·litzada amb la intensitat del formatge, expliquen part de l'èxit. Per a molts consumidors, Mercadona ha aconseguit innovar dins d'un mercat dominat per gustos més clàssics.

Persona sostenint una bossa de patates fregides de gust de formatge i ceba davant d’una botiga
Per a qui gaudeix del gust de formatge de cabra, aquest és el producte perfecte | Mercadona, TikTok, Montaje propio, @que_lo_pruebe_iris

La viralitat del producte ha fet que en algunes botigues s'esgoti ràpidament, generant encara més interès. Aquest fenomen evidencia com internet marca avui les tendències de consum i com els supermercats es beneficien de la difusió espontània a les xarxes socials. Mercadona, una vegada més, demostra la seva capacitat per detectar preferències i avançar-se a les demandes dels seus clients.

