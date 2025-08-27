Sorpresa mayúscula en Mercadona: las nuevas patatas que hunden a las de Lay's

Las redes sociales han cambiado radicalmente la manera en que los consumidores eligen qué comprar en Mercadona y otros supermercados. Hoy en día, los vídeos virales y las recomendaciones de influencers influyen tanto como la publicidad clásica. Cada novedad que aparece en los estantes puede convertirse en un fenómeno en cuestión de horas gracias a esta exposición digital.

Gracias a los creadores de contenido, los clientes descubren productos que quizá pasarían desapercibidos en un primer vistazo. Sus reseñas detalladas y vídeos de prueba facilitan la decisión de compra y generan un efecto contagio entre sus seguidores. Así, lo que antes requería explorar pasillos, ahora basta con verlo en la pantalla del móvil.

| Mercadona, Montaje propio

Mercadona vuelve a arrasar con una novedad inesperada

Mercadona es uno de los supermercados más mencionados en internet, y no es casualidad. La cadena española sabe cómo sorprender con lanzamientos que se convierten rápidamente en tendencia. Cada nueva propuesta despierta expectación y atrae a un público fiel que busca novedades de calidad a buen precio.

El último revuelo lo han provocado unas patatas fritas de bolsa que no han tardado en hacerse virales. Con un sabor atrevido y diferente, han logrado situarse por delante de patatas muy reconocidas. Su éxito en redes ha sido tan rápido que muchos consumidores ya las consideran un imprescindible en sus compras semanales.

El producto son las patatas fritas con sabor a queso de cabra y cebolla caramelizada. Se presentan en bolsas de 150 gramos y tienen un precio de 1,20 euros, lo que las convierte en una opción accesible y atractiva. Y ya es posible encontrarlo en todos los supermercados Mercadona, donde han tenido gran acogida.

| Mercadona, TikTok, Montaje propio, @que_lo_pruebe_iris

Mercadona y el furor de estas patatas en redes sociales

Las reacciones en redes sociales han sido inmediatas. Usuarios de TikTok e Instagram han compartido sus impresiones, calificándolas de irresistibles. Comentarios como “me han creado una necesidad”, “están buenísimas” o “son muy adictivas” reflejan el entusiasmo generado en torno a este lanzamiento.

El precio ajustado, unido a un sabor original que combina lo dulce de la cebolla caramelizada con la intensidad del queso de cabra. Esto explica gran parte de su éxito. Para muchos consumidores, Mercadona ha logrado innovar dentro de un mercado dominado por sabores más clásicos.

| Mercadona, TikTok, Montaje propio, @que_lo_pruebe_iris

La viralidad del producto ha hecho que en algunas tiendas se agote rápidamente, generando aún más interés. Este fenómeno evidencia cómo internet marca hoy las tendencias de consumo y cómo los supermercados se benefician de la difusión espontánea en redes sociales. Mercadona, una vez más, demuestra su capacidad para detectar preferencias y adelantarse a las demandas de sus clientes.