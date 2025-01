L'avís de Caixabank als clients que tinguin aquest producte

Les entitats bancàries ofereixen als seus clients una gran varietat de productes financers amb major o menor risc. També, amb major o menor rendibilitat. Lògicament, a un major risc, el client podrà aconseguir una major rendibilitat, però també una major pèrdua i viceversa. Aquests productes poden ser la gestió d'una cartera de valors, fons d'inversió, pla de pensions, dipòsits a termini fix, intervenció en el mercat de deute, etc.

Avui volem parlar dels fons d'inversió. Els fons d'inversió s'han convertit en una de les alternatives preferides per a aquells que desitgen rendibilitzar els seus estalvis més enllà dels comptes corrents. Davant aquesta realitat, Caixabank s'ha dirigit als seus clients per recordar-los la importància de conèixer com es tributa en l'IRPF pels guanys que generin aquests fons.

Encara que aquests productes ofereixen avantatges, com la possibilitat de traspassar-los a altres sense pagar impostos de forma immediata, l'entitat subratlla que, tard o d'hora, les rendes generades pels fons han d'integrar-se en la declaració de la renda. Aquest advertiment resulta essencial per evitar sorpreses desagradables en el moment de complir amb Hisenda.

La principal característica dels fons d'inversió és que no tributen fins al moment en què es produeix un reemborsament del capital invertit. Això significa que, si un client decideix vendre les seves participacions i obté un benefici, aquest excedent serà tingut en compte per l'IRPF.

Informació important pel que fa als fons d'inversió

Per exemple, si algú compra participacions per 2.000 euros i, al cap d'un temps, les ven per 2.600, el guany de 600 euros s'inclourà en la base imposable de l'estalvi, però la resta no es comptabilitzarà a efectes fiscals. A més, per a aquells que es plantegin canviar de fons, la bona notícia és que els traspassos estan exempts de tributació mentre no es tramiti la venda definitiva.

L'avís de Caixabank insisteix també que no tots els rendiments es classifiquen en la mateixa base imposable de l'IRPF. Mentre la base general sol incloure salaris o lloguers, la base de l'estalvi engloba guanys i pèrdues patrimonials derivades de la venda d'actius financers, així com els dividends que, en cas de fons de repartiment, podrien rebre's periòdicament.

Si es produeixen pèrdues en vendre les participacions, es poden compensar amb altres guanys o amb els rendiments del capital mobiliari (fins a cert límit). Per descomptat, aquestes operacions han de reflectir-se en la declaració corresponent, ja que el banc practica una retenció del 19% quan hi ha guanys, però és el contribuent qui ha de regularitzar la seva situació en la campanya de la renda, aplicant els trams adequats al total dels seus rendiments.

Fons garantits

Un altre punt que destaca l'entitat és el tractament de fons garantits. Si la garantia recau directament sobre l'inversor, aquests imports es tributen com a rendiments del capital mobiliari en l'exercici en què es perceben. No obstant això, quan la garantia es fa efectiva a favor del fons, l'inversor no tributa fins a rebre el reemborsament de les seves participacions. La clau és entendre amb exactitud de quina forma s'obté aquesta garantia i en quin moment concret es converteix en una renda imposable.

Per últim, Caixabank recorda la importància de confirmar les retencions practicades i de supervisar l'evolució dels tipus aplicables a la base imposable de l'estalvi. En les xifres més recents, els trams van des del 19% per a imports fins a 6.000 euros, passant pel 21% fins als 50.000 i ascendint al 27% o al 30% en quantitats superiors.

Si bé el banc s'encarrega de retenir una part al moment de la venda d'un fons, en la declaració de la renda l'inversor pot descobrir que la tributació definitiva és més alta (o, en alguns casos, lleugerament més baixa) segons el volum de rendes totals que hagi obtingut durant l'exercici fiscal. La recomanació final de Caixabank, per tant, és clara: portar un seguiment minuciós de les operacions i comptar amb assessorament especialitzat.