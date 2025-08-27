Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Dona emocionada amb el puny alçat davant d'un cartell de supermercat.
Aquesta novetat de Lidl és el millor que ha portat per a la llar en molt de temps | Getty Images, Lidl
Societat

Aquesta setmana trobaràs a Lidl una bogeria que casa teva demanava a crits: brutal

Aquest dilluns ha arribat a Lidl la millor solució per a la neteja de casa teva, un producte per a diverses funcions

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Mantenir la casa neta és una tasca constant que exigeix temps, energia i, sobretot, eines eficaces. Cada cop més consumidors cerquen electrodomèstics versàtils que resolguin més d’un problema alhora. En els darrers anys, Lidl s’ha posicionat com l’aliat perfecte per a solucions pràctiques a la llar.

Aquesta setmana, Lidl ha encertat de ple amb una novetat que promet facilitar la neteja en tota mena de superfícies. Lidl ofereix una solució potent, funcional i assequible que està donant molt de què parlar. Des d’aquest dilluns, té a la venda aquest electrodomèstic que desapareixerà molt aviat.

Aspiradora groga amb accessoris davant d’una botiga amb façana desenfocada i logotip visible al fons
Kärcher Aspiradora en sec i humit neteja tant la brutícia seca com l’humida | Lidl, Montaje propio

Potència, versatilitat i disseny per netejar tota mena de superfícies

Es tracta de la Kärcher Aspiradora en sec i humit, un dispositiu que neteja tant brutícia seca com humida. Aquest model compacte, conegut com “KWD 2 V-12/4/18”, combina un ús pràctic amb una gran capacitat d’emmagatzematge. Entre les seves especificacions destaca la seva potència de 1000 W, ideal per netejar pols fi, líquids o residus més pesants sense dificultat.

L’aspiradora Kärcher inclou una broqueta amb clips, filtre d’escuma i una bossa filtrant de vellut per adaptar-se a diferents superfícies. El dipòsit de plàstic té una capacitat de 12 litres, cosa que permet netejar diverses estances sense buidar-lo constantment. A més, compta amb una mànega d’aspiració d’1,8 metres i un cable de 4 metres per moure’s amb llibertat.

Aspiradora Karcher groga per a humit i sec amb accessoris i preu de 62,99 euros en un fulletó d’ofertes
L'aspirador Kärcher posat a la venda des de dilluns té un preu molt baix | Lidl, Montaje propio

Un producte complet i còmode per al dia a dia

La Kärcher incorpora una funció de bufat molt útil per a fulles seques o racons complicats. El seu disseny està pensat per a l’ús domèstic eficient, amb un sistema de tancament “Pull & Push” que facilita buidar el dipòsit sense esforç. Inclou una superfície de suport per deixar-hi eines petites mentre es treballa, com caragols o claus.

Gràcies al seu disseny compacte (39 x 38 x 39 cm) i pes lleuger (5,3 kg), es pot transportar fàcilment amb la seva nansa ergonòmica. Els tubs i broquetes s’emmagatzemen còmodament a la part posterior, optimitzant l’espai a casa. Aquesta setmana, Lidl l’ofereix per 62,99 euros, convertint-la en una de les opcions més competitives del mercat per la seva relació qualitat-preu.

Dona netejant el maleter d’un cotxe amb una aspiradora portàtil i el logotip de Lidl a la cantonada esquerra
Aspirar o bufar són funcions que només pots fer amb l'aspiradora a la venda a Lidl | Lidl, Montaje propio

Lidl: el millor aliat per a la llar

Per als consumidors que valoren solucions eficaces sense gastar de més, aquesta aspiradora és una inversió segura. Lidl segueix complint amb les necessitats dels seus clients, oferint productes que combinen innovació, funcionalitat i bon preu. Amb productes com aquest, Lidl referma el seu compromís amb oferir solucions pràctiques i assequibles per al dia a dia.

La combinació de funcionalitat, bon disseny i preu just la converteix en una opció atractiva per a qui cerca eficiència sense renunciar a la qualitat. En temps on cada compra compta, aquesta aspiradora es perfila com l’aliat domèstic que moltes llars necessitaven.

➡️ Societat