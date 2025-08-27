Aquesta setmana trobaràs a Lidl una bogeria que casa teva demanava a crits: brutal

Mantenir la casa neta és una tasca constant que exigeix temps, energia i, sobretot, eines eficaces. Cada cop més consumidors cerquen electrodomèstics versàtils que resolguin més d’un problema alhora. En els darrers anys, Lidl s’ha posicionat com l’aliat perfecte per a solucions pràctiques a la llar.
Aquesta setmana, Lidl ha encertat de ple amb una novetat que promet facilitar la neteja en tota mena de superfícies. Lidl ofereix una solució potent, funcional i assequible que està donant molt de què parlar. Des d’aquest dilluns, té a la venda aquest electrodomèstic que desapareixerà molt aviat.
Potència, versatilitat i disseny per netejar tota mena de superfícies
Es tracta de la Kärcher Aspiradora en sec i humit, un dispositiu que neteja tant brutícia seca com humida. Aquest model compacte, conegut com “KWD 2 V-12/4/18”, combina un ús pràctic amb una gran capacitat d’emmagatzematge. Entre les seves especificacions destaca la seva potència de 1000 W, ideal per netejar pols fi, líquids o residus més pesants sense dificultat.
L’aspiradora Kärcher inclou una broqueta amb clips, filtre d’escuma i una bossa filtrant de vellut per adaptar-se a diferents superfícies. El dipòsit de plàstic té una capacitat de 12 litres, cosa que permet netejar diverses estances sense buidar-lo constantment. A més, compta amb una mànega d’aspiració d’1,8 metres i un cable de 4 metres per moure’s amb llibertat.
Un producte complet i còmode per al dia a dia
La Kärcher incorpora una funció de bufat molt útil per a fulles seques o racons complicats. El seu disseny està pensat per a l’ús domèstic eficient, amb un sistema de tancament “Pull & Push” que facilita buidar el dipòsit sense esforç. Inclou una superfície de suport per deixar-hi eines petites mentre es treballa, com caragols o claus.
Gràcies al seu disseny compacte (39 x 38 x 39 cm) i pes lleuger (5,3 kg), es pot transportar fàcilment amb la seva nansa ergonòmica. Els tubs i broquetes s’emmagatzemen còmodament a la part posterior, optimitzant l’espai a casa. Aquesta setmana, Lidl l’ofereix per 62,99 euros, convertint-la en una de les opcions més competitives del mercat per la seva relació qualitat-preu.
Lidl: el millor aliat per a la llar
Per als consumidors que valoren solucions eficaces sense gastar de més, aquesta aspiradora és una inversió segura. Lidl segueix complint amb les necessitats dels seus clients, oferint productes que combinen innovació, funcionalitat i bon preu. Amb productes com aquest, Lidl referma el seu compromís amb oferir solucions pràctiques i assequibles per al dia a dia.
La combinació de funcionalitat, bon disseny i preu just la converteix en una opció atractiva per a qui cerca eficiència sense renunciar a la qualitat. En temps on cada compra compta, aquesta aspiradora es perfila com l’aliat domèstic que moltes llars necessitaven.