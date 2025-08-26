Verificat: aquest gelat de Mercadona és la gran estrella de l’estiu a tot Espanya

Encara es gaudeix de l'estiu a Espanya i alguns productes es consoliden com a veritables protagonistes de la temporada. En el cas dels gelats, un de Mercadona destaca per damunt de la resta a les neveres dels supermercats. Es tracta d'un gelat de Mercadona, que ha conquerit paladars pel seu gust i preu ajustat.
Les postres gelades de la marca Hacendado han aconseguit diferenciar-se en un mercat saturat d'opcions. Tot i una barreja de sabors que habitualment no agraden a tothom, aquesta és l'excepció. Ha estat tan ben rebut pels consumidors que s'ha mantingut a les xarxes durant més d'un any
El gelat tropical de Mercadona
El gelat bombó mango blanc de Mercadona ha captat l'atenció dels consumidors per la seva combinació poc habitual. Amb crema de vainilla, salsa de mango i cobertura de xocolata blanca amb trossos de coco cruixent, ofereix una experiència tropical i diferent. La combinació de sabors tropicals en aquest gelat de pal ha estat la base del seu èxit
Des del seu llançament l'abril de 2024, s'ha mantingut com una de les novetats més cridaneres a la secció de congelats de Mercadona. Ve en caixes de sis unitats, amb un preu total de 3,85 euros, cosa que deixa cada gelat a només 0,63 €
L'envàs, amb colors vius i una imatge que mostra l'interior del gelat, aporta una presentació clara i informativa. També inclou el segell sense gluten, cosa que el fa apte per a celíacs
Mercadona i el seu gelat de mango: gust i els millors ingredients
El seu gust combina la dolçor de la xocolata blanca amb l'acidesa del mango, generant un contrast que no deixa indiferent. El farcit cremós i el cruixent del coco aporten textura i fan que cada mos sigui diferent
Cada gelat pesa 70 grams i aporta 238 kcal, una xifra raonable per a un caprici ocasional. Entre els seus ingredients destaquen la xocolata blanca (30 %), llet desnatada, salsa de mango i fruita de la passió (14 %), i diferents formats de coco
A la fitxa tècnica del gelat es recomana conservar-lo per sota de -18 ºC i no tornar-lo a congelar un cop obert. Tot i que no tots els paladars se senten atrets pels sabors afruitats, aquest gelat ha trobat el seu públic
A les xarxes socials i fòrums de consum es repeteix la mateixa idea: no és el més clàssic, però sí un dels més sorprenents. Davant d'altres opcions de gelats de Mercadona, el bombó mango blanc destaca pel seu equilibri entre cremositat, textura i gust exòtic. Unes postres d'estiu que molts continuaran gaudint fins que arribi el fred