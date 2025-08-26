Logo xcatalunya.cat
Una dona somrient amb un vestit verd assenyala un logotip de cistella d'aliments sobre un fons de gelat.
En els últims dies d'estiu, aconsegueix aquest gelat de Mercadona que, per preu i qualitat, desapareix dels congeladors | Mercadona, Getty Images Signature, Volodymyr Melnyk
Societat

Verificat: aquest gelat de Mercadona és la gran estrella de l’estiu a tot Espanya

Un gelat de Mercadona ocupa el primer lloc en preferències per la combinació de sabors, cremositat i preu baix

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Encara es gaudeix de l'estiu a Espanya i alguns productes es consoliden com a veritables protagonistes de la temporada. En el cas dels gelats, un de Mercadona destaca per damunt de la resta a les neveres dels supermercats. Es tracta d'un gelat de Mercadona, que ha conquerit paladars pel seu gust i preu ajustat.

Les postres gelades de la marca Hacendado han aconseguit diferenciar-se en un mercat saturat d'opcions. Tot i una barreja de sabors que habitualment no agraden a tothom, aquesta és l'excepció. Ha estat tan ben rebut pels consumidors que s'ha mantingut a les xarxes durant més d'un any

Caixa de gelats Hacendado sabor mango blanc amb imatges de mango, coco i xocolata blanca a l’envàs
L'helat bombó blanc de Mercadona ha agradat, fins i tot, a qui no és fanàtic dels sabors tropicals | Mercadona, Montaje propio

El gelat tropical de Mercadona

El gelat bombó mango blanc de Mercadona ha captat l'atenció dels consumidors per la seva combinació poc habitual. Amb crema de vainilla, salsa de mango i cobertura de xocolata blanca amb trossos de coco cruixent, ofereix una experiència tropical i diferent. La combinació de sabors tropicals en aquest gelat de pal ha estat la base del seu èxit

Des del seu llançament l'abril de 2024, s'ha mantingut com una de les novetats més cridaneres a la secció de congelats de Mercadona. Ve en caixes de sis unitats, amb un preu total de 3,85 euros, cosa que deixa cada gelat a només 0,63 €

L'envàs, amb colors vius i una imatge que mostra l'interior del gelat, aporta una presentació clara i informativa. També inclou el segell sense gluten, cosa que el fa apte per a celíacs

Mercadona i el seu gelat de mango: gust i els millors ingredients

El seu gust combina la dolçor de la xocolata blanca amb l'acidesa del mango, generant un contrast que no deixa indiferent. El farcit cremós i el cruixent del coco aporten textura i fan que cada mos sigui diferent

Cada gelat pesa 70 grams i aporta 238 kcal, una xifra raonable per a un caprici ocasional. Entre els seus ingredients destaquen la xocolata blanca (30 %), llet desnatada, salsa de mango i fruita de la passió (14 %), i diferents formats de coco

Etiqueta posterior d’un paquet de gelats de Mercadona amb informació nutricional, ingredients, dades de conservació, símbols de reciclatge i contacte d’atenció al client
L'informació tècnica d'aquest gelat de Mercadona permet veure que té xocolata blanca, llet i salses de mango i maracuià | Mercadona, Montaje propio

A la fitxa tècnica del gelat es recomana conservar-lo per sota de -18 ºC i no tornar-lo a congelar un cop obert. Tot i que no tots els paladars se senten atrets pels sabors afruitats, aquest gelat ha trobat el seu públic

A les xarxes socials i fòrums de consum es repeteix la mateixa idea: no és el més clàssic, però sí un dels més sorprenents. Davant d'altres opcions de gelats de Mercadona, el bombó mango blanc destaca pel seu equilibri entre cremositat, textura i gust exòtic. Unes postres d'estiu que molts continuaran gaudint fins que arribi el fred

