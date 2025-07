S'escriu 'sino' o 'si no'? Un petit espai que canvia tot el sentit

Segur que us ha passat més d'una vegada. Esteu escrivint un missatge, potser un correu electrònic important o simplement una nota ràpida a un familiar, i de cop i volta us atureu. Com s'escriu? "Si no t'agrada, ho canviem" o "Sino t'agrada, ho canviem"? O potser era: "No vull sopa, si no macarrons"?

El corrector del mòbil de vegades ens ajuda, però altres cops ens embolica encara més. És un d'aquells dubtes petits, gairebé insignificants, però que ens fan sentir insegurs. No us preocupeu, és una confusió molt més habitual del que sembla i avui som aquí per aclarir-la d'una vegada per totes, d'una manera senzilla i sense maldecaps.

La clau per entendre quan hem d'escriure sinó (tot junt) o si no (separat) és pensar en què volem dir exactament. Encara que sonin gairebé igual, el seu significat és completament diferent. Agafeu-vos fort, que un cop ho entengueu, no us tornareu a equivocar.

| XCatalunya, Chirawan, Reve.art

Sinó: per contraposar idees

Pensem en el sinó com una paraula que serveix per corregir o matisar una cosa que acabem de negar. Gairebé sempre la farem servir després d'una frase que porta un "no", un "mai" o un "ningú". El sinó ens introdueix l'alternativa correcta, el que sí que és o el que sí que passa. És com dir "al contrari" o "més aviat".

Vegem-ne alguns exemples per entendre-ho millor:

"Avui no treballo a la tarda, sinó al matí." (Estem negant una cosa –la tarda– per afirmar-ne una altra –el matí–).

"Això no és un gat, sinó una llebre."

"No ho ha fet en Pere, sinó la Marta."

Com podeu veure, sempre hi ha una negació primer (no...) i després una afirmació introduïda pel sinó. És una balança: neguem una banda per donar pes a l'altra.

Si no: la condició que ho canvia tot

Ara anem a veure el si no, escrit en dues paraules. Aquí la cosa canvia completament. No estem contraposant idees, sinó que estem plantejant una condició. La paraula si és la que ens indica aquesta condició (com a "si plou..."), i el no simplement la nega. Plegats, formen una expressió que vol dir "en cas que no..." o "si passa que no...".

Fixeu-vos en els exemples:

"Si no estudies, suspendràs l'examen." (La condició per no suspendre és estudiar).

"Truca'm si no saps com arribar." (La condició per trucar-me és no saber el camí).

"Si no ve ningú, plegarem abans."

En aquests casos, sempre hi ha una hipòtesi (si no passa X...) i una conseqüència (...llavors passarà Y).

| Dean Drobot, XCatalunya

El truc final per no dubtar mai més

Encara teniu un petit dubte? Cap problema. Us donem un truc infal·lible que funciona el 99% de les vegades. Quan no sapigueu si va junt o separat, intenteu posar alguna paraula entre el si i el no. Per exemple, un pronom com "tu", "ell" o "us".

Pensem en la frase: "Si no vols venir, no passa res." Podríem dir "Si tu no vols venir, no passa res"? Sí, oi? Doncs si podeu posar alguna cosa al mig, sempre va separat.

Ara provem amb l'altre cas: "No és blanc, sinó negre." Podríem dir "No és blanc, si tu no negre"? No té cap mena de sentit. Per tant, en aquest cas, ha d'anar junt.

Esperem que aquesta explicació us hagi estat d'ajuda. Com sempre diem, la llengua és una eina per comunicar-nos, i com més bé la coneixem, més segurs ens sentim en fer-la servir. Equivocar-se és el primer pas per aprendre, així que no tingueu por de preguntar i de resoldre aquests petits entrebancs del dia a dia.