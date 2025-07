El Banc Santander avança una gran notícia als seus accionistes

per Pol Nadal

En els últims mesos, la banca espanyola ha destacat per un creixement de beneficis tot i un entorn marcat per la reducció dels tipus d'interès del BCE. La combinació d'una menor pressió fiscal, l'auge del crèdit —especialment hipoteques i préstecs al consum—, i una pujada sostinguda dels ingressos per comissions ha impulsat el sector durant el primer semestre de 2025.

En aquest marc, els títols del Banco Santander han guanyat un notable 40 % en el que portem de 2025 i s'han situat als nivells més alts de valoració des de fa una dècada, reforçats per la solidesa del seu model global i el seu avanç en eficiència operativa.

Per als sis primers mesos de 2025, s'espera que Banco Santander assoleixi un benefici net de 6.900 milions d'euros, un augment del 14 % respecte als 6.059 milions de l'any anterior. Aquesta dada consolida la senda vista en el primer trimestre, quan va obtenir un rècord de 3.402 milions (+19 % interanual). Significatiu també va ser el dividend: la proposta de 0,21 € per acció (+19 %), reflecteix una clara orientació de retribució a l'accionista i una política de pay‑out estable.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Tot i això, la rebaixa dels tipus per part del BCE ha impactat en el marge d'interessos, que es contrau un 3,8 % anual, situant-se en 23.457 milions a nivell acumulat. Entre els analistes, s'anticipa una estabilització: Renta 4 valora una lleugera caiguda de l'1,7 % en el trimestre, xifra que coincideix amb KBW i Alantra, que la situen al voltant dels 11.100 milions.

Comissions i increment en negoci de fons i assegurances

Un element clau del sòlid rendiment és l'augment de les comissions, motor almenys tan rellevant com el crèdit en els ingressos del banc. Diversos informes prediuen un creixement interanual d'aproximadament el 3 %, fins a prop de 3.334 milions. L'alça s'explica pel dinamisme en fons d'inversió, assegurances i activitat transaccional, especialment a Espanya i Regne Unit.

Solidesa financera: RoTE, capital i risc

El consens situa la rendibilitat sobre capital tangible (RoTE) entre el 15 % i el 16 %, complint els objectius de l'entitat. La ràtio de capital CET1 s'estima en un còmode 13 %, recolzada per la generació orgànica i control del risc, segons Finanzas.com. El cost del risc millora modestament, estimant-se a prop dels 116 punts bàsics, cinc menys que en el trimestre anterior, cosa que evidencia una tendència cap a la contenció de l'impacte.

| Canva

L'efecte TSB i horitzó estratègic

La recent adquisició de TSB al Regne Unit també està aportant sinergies abundants. Segons Bank of America, es preveu retirar uns 400 milions de lliures en costos, generant un retorn sobre el capital invertit superior al 20 % i elevant el RoE del negoci britànic des d'un endarrerit 11 % fins a prop del 16 %. Aquest moviment reforça la diversificació geogràfica i l'apalancament del model global del banc.

Per la seva banda, Barclays ha elevat el preu objectiu de Santander en un 7,9 %, destacant l'eficiència del seu model i la seva capacitat de retorn a l'accionista, fins i tot davant la pressió sobre els marges.

Bones previsions davant la possibilitat de més retallades de tipus

Tot i la incertesa per possibles retallades addicionals en els tipus d'interès del BCE, Santander ha demostrat una capacitat notable per transformar aquesta feblesa en marge d'interès a través de la fortalesa recurrent dels seus ingressos per comissions.

| XCatalunya, Banco Santander

La millora en eficiència, els beneficis d'escala amb TSB i la diversificació geogràfica reforcen la seva posició estratègica. El banc manté la seva senda de creixement, rendibilitat i retorn a l'accionista, amb projeccions d'ingressos per a 2025 superiors als 62.000 milions i una RoTE objectiu al voltant del 16,5 %.