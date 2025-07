El SEPE confirma el motiu pel qual et poden treure l'atur aquest estiu

per Pol Nadal

Durant els mesos d'estiu, el mercat laboral espanyol mostra una dinàmica especialment activa. L'ocupació en sectors com l'hostaleria, el turisme i els serveis experimenta una notable recuperació i l'atur es redueix fins a xifres que no es veien des de fa més d'una dècada. Tanmateix, sota aquest aparent optimisme, moltes persones en situació d'atur cerquen combinar la recerca activa de feina amb uns dies de descans.

És aquí on apareix un element de fricció: els desplaçaments i viatges durant la percepció de la prestació per desocupació, especialment quan no es tramiten correctament.

El SEPE, Servei Públic d'Ocupació Estatal, ha endurit la seva vigilància i adverteix sobre les conseqüències de saltar-se les normes. Aquesta circumstància, sumada als habituals retards i saturació a les oficines després de la pandèmia, posa en primer pla la importància de complir fil per randa la normativa vigent per no perdre drets econòmics essencials.

Viatges i prestació per desocupació: quan sí, quan no

Segons la normativa actual, qui percep prestacions del SEPE no té dret a unes vacances com a tal. L'atur és una ajuda econòmica condicionada al fet que la persona estigui disponible per acceptar una feina, participar en cursos de formació o presentar-se a entrevistes. La idea que es pot sortir de viatge sense comunicar-ho és un dels grans errors que es continuen repetint. En realitat, sí que existeix un marge legal per desplaçar-se tant dins com fora d'Espanya, però sempre sota condicions i límits molt clars.

En el cas de viatges dins del territori nacional, el SEPE permet absentar-se fins a trenta dies a l'any sempre que es comuniqui prèviament i s'obtingui l'autorització. En el cas de desplaçaments a l'estranger, la situació és encara més restrictiva. Es permet viatjar fora d'Espanya fins a quinze dies naturals a l'any sense perdre el dret a la prestació, sempre que s'informi i es declari la tornada en el termini indicat.

Si el viatge dura entre quinze i noranta dies, la prestació queda suspesa durant aquest període, però no es perd el dret a recuperar-la en tornar, sempre que es facin correctament els passos administratius. Quan l'estada fora del país supera els noranta dies, el SEPE entén que s'incompleix l'obligació d'estar disponible i, per tant, extingeix definitivament la prestació excepte comptades excepcions, com feines, estudis o cooperació internacional degudament justificats i autoritzats.

La realitat és que molts beneficiaris de prestacions desconeixen fins a quin punt un viatge pot tenir repercussions legals i econòmiques. Casos recents han arribat fins i tot als tribunals, com el d'una persona de més de cinquanta anys que va perdre el subsidi després de fer diversos viatges sense comunicar-ho. La Justícia ha donat la raó al SEPE, avalant sancions que en alguns casos superen els vuit mil euros i la pèrdua total de drets durant mesos.

El risc real de perdre la prestació i com evitar-ho

Els errors més freqüents a l'hora de viatjar estant a l'atur tenen a veure amb no notificar el desplaçament o no presentar la documentació a temps. El SEPE recorda que la persona beneficiària ha d'estar localitzable en tot moment i a disposició per a qualsevol requeriment, des d'entrevistes de feina fins a cursos obligatoris.

El sistema de control del SEPE s'ha sofisticat i és habitual que creui dades amb la Seguretat Social, registres de fronteres i altres administracions per detectar absències no autoritzades. A més, els controls són especialment estrictes a l'estiu, coincidint amb el pic de desplaçaments per vacances i la major pressió al mercat de treball.

Evitar sancions és senzill si se segueixen els procediments. Per a qualsevol desplaçament, sigui nacional o internacional, s'ha de sol·licitar permís al SEPE, preferentment per via electrònica o acudint a una oficina amb cita prèvia. En el cas de viatges a l'estranger, és obligatori presentar el formulari corresponent i signar la reincorporació el primer dia hàbil després del retorn.

Si el viatge està justificat per feina, estudis o col·laboració internacional, s'ha d'acreditar amb els documents adients. L'incompliment, encara que sigui per desconeixement, pot implicar la suspensió immediata del pagament i fins i tot l'extinció total de la prestació.

Les oficines del SEPE adverteixen a més d'un augment de consultes i tràmits urgents en arribar l'estiu, cosa que pot alentir encara més la gestió de permisos i notificacions. Per això, recomanen anticipar qualsevol moviment, informar-se a la web oficial i deixar constància documental de totes les comunicacions. L'experiència demostra que un petit descuit administratiu pot suposar la pèrdua d'un dret vital en moments d'inestabilitat laboral.

L'estiu i l'atur no són sempre compatibles: molt de compte

En definitiva, el SEPE recorda que la prestació per desocupació exigeix disponibilitat total i que qualsevol viatge ha de ser notificat i autoritzat segons els límits legals. No fer-ho pot comportar sancions greus, suspensió o la pèrdua definitiva de l'ajuda, cosa que ja ha passat en nombrosos casos.

L'estiu convida a viatjar i desconnectar, però qui percep l'atur ha d'extremar la precaució i complir totes les obligacions per no quedar-se, literalment, sense res. Aquesta normativa, lluny de ser una trava, busca garantir que les prestacions arribin només a qui compleix els requisits i manté el seu compromís de recerca activa de feina.