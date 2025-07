No has presentat la declaració de la renda? Així et poden multar

per Pol Nadal

En plena revisió de resultats empresarials després del tancament del segon trimestre, els bancs afilen els seus models de provisions i l'Estat actualitza la seva recaptació fiscal. Tanmateix, molts contribuents coincideixen en un punt en comú: la preocupació per haver oblidat presentar la Declaració de la Renda. Aquest descuit pot comportar penalitzacions que superen el 150 % del deute tributari, segons expliquen diversos experts fiscals.

El termini oficial per lliurar la declaració corresponent a l'exercici 2024 finalitzava el 30 de juny de 2025, si bé qui va optar per la domiciliació bancària l'havia de fer abans del 25 de juny as.com. Estan obligats a declarar qui hagi percebut més de 22 000 € d'un sol pagador, o més de 15 000–15 876 € si hi ha diversos pagadors, sempre que els ingressos del segon superin els 1 500 € anuals.

També ho han de fer qui hagi tingut rendiments del capital superiors a certs límits o ingressos per lloguers o operacions patrimonials.

| ACN, Dean Drobot, XCatalunya

Presentacions fora de termini

L'Agència Tributària permet presentar la declaració fora de termini de manera voluntària, sense requeriment previ. En aquest cas, si el resultat és a pagar, s'apliquen recàrrecs progressius que augmenten amb el temps transcorregut des del final del termini sense arribar a constituir una sanció estricta. Aquests recàrrecs se situen entre l'1 % inicial i un altre 1 % addicional per cada mes complet de retard, fins a arribar al 15 % en els primers dotze mesos.

Si el retard supera l'any, es manté una penalització del 20 % sobre el deute, més interessos addicionals. El tipus d'interès aplicat un cop superats dotze mesos ronda el 5 %

Si el resultat és a retornar o zero, la penalització per presentar fora de termini voluntàriament es fixa en 100 €, o fins i tot en 60 € si s'efectua el pagament dins el període voluntari, segons alguns experts. En canvi, si Hisenda detecta primer la manca de presentació, la multa puja a 200 euros.

| Agencia Tributaria, sevendeman

Quan Hisenda pren la iniciativa

Si l'Agència Tributària detecta l'omissió i envia requeriment, les conseqüències són més severes. En declaracions a pagar, la sanció pot oscil·lar entre el 50 % i el 150 % del deute tributari, depenent de la possible ocultació de dades i la gravetat de l'incompliment. Es contempla una reducció del 25‑30 % si es fa el pagament dins el període voluntari després de la notificació i no es recorre la multa.

Interessos i efectes col·laterals

A més dels recàrrecs i sancions, els retards en una declaració a pagar generen interessos de demora que van del 5 % al 20 %, segons el període transcorregut sense declarar. L'interès s'afegeix automàticament si el retard supera un any En els casos a retornar, si Hisenda no fa l'ingrés abans del 31 de desembre de 2025 i és responsable del retard, haurà d'abonar un interès proper al 4 %.

El termini de prescripció perquè Hisenda exigeixi la declaració o imposi sancions és de quatre anys. Després d'aquest període, els incompliments prescriuran automàticament. No obstant això, en supòsits greus de delicte fiscal —quan l'import defraudat supera els 120 000 €— es pot iniciar un procediment penal, amb penes de presó d'un a cinc anys i sancions complementàries.

| PixaBay, ACN, WebTechExperts, XCatalunya

Impacte per als bancs i economia personal

Des de l'òptica bancària, aquests recàrrecs i sancions fiscals afecten directament la capacitat financera de les llars. Saldos afectats per recàrrecs fiscals limiten tant la disponibilitat per a l'estalvi com la solvència creditícia. Les entitats tenen en compte aquests riscos a l'hora d'avaluar la capacitat d'endeutament, especialment en hipoteques i préstecs de consum.

Queda clar que a nivell macroeconòmic, el sistema busca reforçar la recaptació de l'Estat i disminuir la morositat fiscal, alhora que maximitza l'eficiència en els fluxos de devolució.