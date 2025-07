Segunda unidad al 70 %: El aceite de oliva catalán virgen extra que gusta a todos

El aceite de oliva virgen extra es mucho más que un simple ingrediente en la cocina española; es un pilar cultural, un símbolo de la dieta mediterránea y, en los últimos tiempos, el epicentro de las conversaciones sobre el coste de la cesta de la compra.

Los consumidores, cada vez más informados y exigentes, se han convertido en auténticos expertos a la hora de rastrear oportunidades que les permitan seguir disfrutando del "oro líquido" sin desequilibrar el presupuesto familiar. En este contexto, las promociones inteligentes han dejado de ser un mero gancho publicitario para convertirse en una herramienta esencial de consumo.

Las fluctuaciones en el precio del aceite, marcadas por cosechas irregulares y un mercado global complejo, han llevado a que las estrategias de ahorro cobren una nueva dimensión. Ya no se trata solo de buscar el precio más bajo, sino de encontrar el equilibrio perfecto entre calidad y coste.

| Bonpreu

Ofertas como el "segundo artículo con descuento" son especialmente valoradas, ya que permiten a los hogares aprovisionarse de un producto de alta gama a un precio sensiblemente inferior, optimizando cada euro invertido en la despensa.

Oleaurum DO Siurana: Calidad certificada en cada gota

Cuando hablamos de un aceite de oliva virgen extra (AOVE) con Denominación de Origen (DO), nos referimos a un producto que garantiza no solo su procedencia geográfica, sino también unos estándares de calidad superiores. La DO Siurana, una de las más prestigiosas de Cataluña, ampara aceites producidos principalmente a partir de la variedad de aceituna Arbequina.

Este origen controlado asegura un producto final con unas características organolépticas excepcionales y una trazabilidad total desde el olivo hasta la botella.

El aceite OLEAURUM con DO Siurana es un claro exponente de esta excelencia. Se caracteriza por un perfil sensorial muy apreciado por el gran público, lo que explica el "gusta a todos" de su fama. Su sabor es eminentemente afrutado, con notas que recuerdan a la manzana, la almendra verde y el tomate. A diferencia de otros aceites más intensos y picantes, su amargor es casi imperceptible y presenta un toque picante muy ligero y agradable al final.

Esta suavidad lo convierte en un aceite extraordinariamente versátil, ideal tanto para el consumo en crudo como para realzar el sabor de guisos y asados sin enmascarar los ingredientes principales.

Una oferta para no dejar escapar con fecha límite

La promoción que ha captado la atención de los consumidores es tan sencilla como efectiva. Se trata de una oferta sobre el aceite OLEAURUM DO Siurana en su botella de 750 ml. Sin embargo, es fundamental actuar con celeridad, ya que la promoción finaliza el próximo 28 de julio.

| BonpreuEsclat

Los detalles de la oferta

Precio de la primera unidad: 11,89 €

Precio de la segunda unidad: 3,57 €, gracias a un descuento del 70 %.

Al acogerse a esta promoción, el coste total de dos botellas asciende a 15,46 €. Esto sitúa el precio final por unidad en unos atractivos 7,73 €. Esta cifra no solo representa un ahorro considerable sobre su precio habitual, sino que posiciona a un AOVE de calidad premium en una horquilla de precios a menudo ocupada por aceites de categorías inferiores. Es la oportunidad perfecta para que los amantes de la buena mesa puedan "hacer despensa" antes de que concluya la oferta.