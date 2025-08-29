Segona unitat al 70 %: L’oli d’oliva a Bonpreu i Esclat que tothom vol

El preu de l'oli d'oliva segueix marcant la llista de la compra a moltes llars de Catalunya. Davant d'aquesta situació, els compradors miren amb lupa les ofertes de Bonpreu i Esclat per planificar millor els seus menús. Aquesta setmana destaca una promoció sobre un clàssic de l'armari culinari, que pot alleujar el pressupost sense sacrificar qualitat.
Oli d'oliva a Bonpreu i Esclat: què està passant
L'oli d'oliva verge extra s'ha encarit a ritmes irregulars, per això cada rebaixa puntual té impacte directe al rebost. Bonpreu i Esclat mouen la seva cartelleria amb descomptes tàctics, centrats en formats familiars que faciliten comparar preu unitari per litre.
El consumidor informat revisa la lletra petita, verifica la mida real de l'envàs i calcula el cost mitjà quan la promoció exigeix diverses unitats. En aquest escenari, una iniciativa sobre una marca reconeguda apareix com a oportunitat, sempre avaluant necessitats reals de consum i espai d'emmagatzematge.
Com aprofitar l'oferta de l'oli d'oliva Carbonell
La promoció consisteix en segona unitat amb un descompte del 70 %, aplicat sobre l'oli d'oliva verge extra Carbonell, ampolla d'1 litre. El preu de la primera unitat és 7,25 €, i la segona queda en 2,18 €, segons la cartelleria mostrada. Comprant dues ampolles, el cost mitjà per unitat resulta 4,71 €, equivalent a 4,71 € per litre, ja que es tracta d'envasos d'1 litre.
Davant el preu estàndard, pagaries 14,50 € per dues unitats, mentre que amb la promoció n'abones 9,43 €, amb un estalvi de 5,07 €. La vigència finalitza el 8 de setembre de 2025, amb disponibilitat als supermercats Bonpreu i Esclat de Catalunya. No s'especifiquen límits per client, possibles exclusions locals o unitats màximes per tiquet.
Un ús interessant
Combina cigrons cuits escorreguts amb tomàquet madur a daus, cogombre pelat, ceba tendra fina i julivert acabat de picar en un bol ampli. Afegeix dues cullerades generoses d'oli d'oliva verge extra, una de suc de llimona i una mica de sal marina. Barreja amb suavitat fins a donar brillantor als llegums, ajustant sal i acidesa, i deixa reposar cinc minuts per integrar sabors.
Acaba amb una volta més d'oli, pebre negre mòlt i una mica de tonyina opcional o olives negres, al gust. Serveix fred com a plat únic lleuger o guarnició, i acompanya amb pa de massa mare torrat per aprofitar bé l'amaniment.
Recomanacions clau
Si penses comprar, prioritza parelles d'ampolles per assegurar el preu mitjà i rotar l'estoc sense que caduqui. Guarda l'oli en un lloc fresc i fosc, amb el tap ben tancat, per preservar aromes i endarrerir l'oxidació.
Fes-lo servir en crus, verdures rostides, peixos al forn i marinats ràpids, aprofitant el seu perfil afruitat per aportar equilibri al plat. La compra conscient de promocions permet quadrar el pressupost domèstic, sense renunciar a un producte clau de la dieta mediterrània.