Segunda unidad al 70 %: El aceite de oliva en Bonpreu y Esclat que todos quieren

El precio del aceite de oliva sigue marcando la lista de la compra en muchos hogares de Catalunya. Ante esta situación, los compradores miran con lupa las ofertas de Bonpreu y Esclat para planificar mejor sus menús. Esta semana destaca una promoción sobre un clásico del armario culinario, que puede aliviar el presupuesto sin sacrificar calidad.

Aceite de oliva en Bonpreu y Esclat: qué está pasando

El aceite de oliva virgen extra se ha encarecido a ritmos irregulares, por lo que cada rebaja puntual tiene impacto directo en la despensa. Bonpreu y Esclat están moviendo su cartelería con descuentos tácticos, centrados en formatos familiares que facilitan comparar precio unitario por litro.

El consumidor informado revisa la letra pequeña, verifica el tamaño real del envase y calcula el coste promedio cuando la promoción exige varias unidades. En este escenario, una iniciativa sobre una marca reconocida aparece como oportunidad, siempre evaluando necesidades reales de consumo y espacio de almacenamiento.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, Canva: Viktor Gladkov

Cómo aprovechar la oferta del aceite de oliva Carbonell

La promoción consiste en segunda unidad con un descuento del 70 %, aplicada sobre el aceite de oliva virgen extra Carbonell, botella de 1 litro. El precio de la primera unidad es 7,25 €, y la segunda queda en 2,18 €, según la cartelería mostrada. Comprando dos botellas, el coste medio por unidad resulta 4,71 €, equivalente a 4,71 € por litro, al tratarse de envases de 1 litro.

Frente al precio estándar, pagarías 14,50 € por dos unidades, mientras con la promoción abonas 9,43 €, con un ahorro de 5,07 €. La vigencia finaliza el 8 de septiembre de 2025, con disponibilidad en supermercados Bonpreu y Esclat de Catalunya. No se especifican límites por cliente, posibles exclusiones locales o unidades máximas por ticket.

Un uso interesante

Combina garbanzos cocidos escurridos con tomate maduro en cubos, pepino pelado, cebolleta fina y perejil recién picado en un bol amplio. Añade dos cucharadas generosas de aceite de oliva virgen extra, una de zumo de limón y una pizca de sal marina. Mezcla con suavidad hasta abrillantar las legumbres, ajustando sal y acidez, y deja reposar cinco minutos para integrar sabores.

| BonpreuEsclat

Termina con una vuelta más de aceite, pimienta negra molida y un poco de atún opcional o aceitunas negras, al gusto. Sirve fría como plato único ligero o guarnición, y acompaña con pan de masa madre tostado para aprovechar bien el aliño.

Recomendaciones clave

Si planeas comprar, prioriza parejas de botellas para asegurar el precio medio y rotar el stock sin que caduque. Guarda el aceite en un lugar fresco y oscuro, con el tapón bien cerrado, para preservar aromas y retrasar la oxidación.

Úsalo en crudos, verduras asadas, pescados al horno y marinados rápidos, aprovechando su perfil frutado para aportar equilibrio al plato. La compra consciente de promociones permite cuadrar el presupuesto doméstico, sin renunciar a un producto clave de la dieta mediterránea.