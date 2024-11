Cansat d'àudios de WhatsApp? La nova funció que és a punt d'arribar

La popular aplicació de missatgeria per a mòbils WhatsApp afegeix una funció que, molt segurament, agrairem. Tot i que el servei compta amb una gran quantitat d'eines que faciliten les coses, n'hi ha d'altres que s'han anat convertint en tedioses.

En aquest cas, els àudios --o notes de veu-- són l'element que ens ocupen avui. Molts agraïm poder enviar missatges per estalviar temps. Però una altra cosa és escoltar-los. Si anem curts de temps, i si a més aquests se'ns acumulen, aquesta eina es converteix en una cosa contraproduent. No obstant, això canviarà des de ja mateix. Per què? T'ho expliquem!

Adéu als àudios de WhatsApp com els coneixem

La funció d'enviar notes de veu no desapareix com a tal. Però gràcies a les últimes actualitzacions, aquestes seran molt més ràpides –i fàcils, depenent de la situació– d'escoltar. O, més ben dit, de llegir.

Ara WhatsApp ha introduït la funció de transcripció. Tant a iPhone com a Android. Ara tots els usuaris que puguin actualitzar a la darrera versió tenen un botó a la seva disposició amb què poder veure en pantalla el que posa el text.

L'actualització de WhatsApp que permet transcriure àudios

Aquesta funcionalitat està arribant progressivament als usuaris. Primer van ser els telèfons amb Android que se'n van poder beneficiar en les versions beta --que són les que estan en fase de proves--.

Ara són els telèfons d'Apple els que han començat a actualitzar-se amb l'eina. Per poder llegir una nota cal prémer damunt del missatge i seleccionar l'opció “Transcriure”. No obstant això, és important fer un pas addicional.

| Canva

Llegir àudios a WhatsApp

Perquè el sistema de reconeixement de veu funcioni correctament, cal instal·lar una cosa: l'idioma en què transcriurem.

Tot i que tinguem configurat el telèfon en un idioma, de cara a WhatsApp, necessitarem que el programa compti amb les dades necessàries per poder funcionar. És per això que caldrà seguir la ruta Configuració > Xats > Transcripcions de missatges de veu.

Aquí haurem de seleccionar el paquet d'idiomes que vulguem per poder transcriure. Això sí, cal tenir en compte que la descàrrega s'ha de completar primer.

| Canva

És segura aquesta funció?

La privadesa dels missatges és una de les preocupacions més generalitzades entre els usuaris. Ja de base, tant Meta com WhatsApp no poden accedir al contingut que enviem. Això és possible gràcies a un sistema de seguretat anomenat “Xifrat de punt a punt”. Els telèfons tenen un sistema d'identificació únic per als xats, i aquesta informació –la clau per obrir el contingut– no és accessible per part de Meta.

De la mateixa manera que cap missatge, en cap suport, no pot ser vist per Meta, tampoc ho són les transcripcions dels missatges de veu. Per tant, és igual de segur i provat transcriure, que enviar àudios, fotos, vídeos o fer trucades dins de l'aplicació.