S'acosta Sant Joan, les coques al millor preu a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

Amb l'arribada del mes de juny, els supermercats comencen a preparar-se per a una de les dates més assenyalades del calendari català: la revetlla de Sant Joan. Cada any, milers de famílies busquen les millors opcions per omplir les seves taules de productes típics, i la coca de Sant Joan es converteix en l'autèntica protagonista de la nit.

L'interès per aquestes elaboracions artesanals, en les seves diferents varietats, creix de manera notable durant les setmanes prèvies a la festivitat, impulsant un fenomen de consum que uneix tradició, preu i experiència de compra.

En els darrers anys, s'ha observat un canvi rellevant en els hàbits dels consumidors. L'auge de les coques d'elaboració pròpia als supermercats respon a una demanda creixent de productes frescos i de qualitat, sense renunciar a la comoditat ni a un preu competitiu. Bonpreu i Esclat, dues ensenyes de referència a Catalunya, han sabut captar aquesta tendència, apostant per una oferta que posa en valor tant la diversitat com l'elaboració diària als seus obradors.

Tendències de consum i estratègies als supermercats

Sant Joan és, sens dubte, un dels moments de més facturació per al sector alimentari a Catalunya. Només en la setmana de la revetlla, la venda de coques es multiplica per cinc respecte a la resta de l'any, segons dades de consum recents.

Els supermercats, conscients de l'atractiu d'aquest producte, competeixen per captar l'atenció dels clients amb propostes que combinen tradició i novetat. Les estratègies van des de la promoció de coques clàssiques de brioix amb fruita confitada fins a varietats innovadores, com les coques de pasta de full farcides de crema, cabell d'àngel o xocolata.

En aquest context, l'experiència de compra adquireix una dimensió clau. El consumidor valora la possibilitat d'encarregar la seva coca amb antelació, assegurant-se'n la disponibilitat i la frescor en la recollida. A més, la transparència en la informació sobre pes, ingredients i preu reforça la confiança i fidelitza el client. Bonpreu i Esclat han integrat aquests elements a la seva campanya per Sant Joan, facilitant tant la reserva com la compra presencial de les diferents coques.

Les coques més demandades i els seus preus

L'assortiment que ofereixen Bonpreu i Esclat destaca per la seva amplitud i per l'elaboració pròpia a la botiga, un valor afegit cada cop més apreciat. Entre les opcions disponibles aquest any, el client pot trobar:

Coca de brioix amb fruita (600 g) o amb crema (750 g): Una opció clàssica, elaborada al mateix obrador del supermercat. El seu preu és de 13,95 € la unitat, una tarifa ajustada si es compara amb altres propostes artesanals del mercat.

Una opció clàssica, elaborada al mateix obrador del supermercat. El seu preu és de 13,95 € la unitat, una tarifa ajustada si es compara amb altres propostes artesanals del mercat. Coca de brioix amb crema (1,25 kg): Per a qui busqui una coca de gran format per compartir en família o amb amics, aquesta opció es presenta a 20,95 € la unitat. Ideal per a grups nombrosos o celebracions en què la generositat és la norma.

Per a qui busqui una coca de gran format per compartir en família o amb amics, aquesta opció es presenta a 20,95 € la unitat. Ideal per a grups nombrosos o celebracions en què la generositat és la norma. Coca de llardons gran (750 g): El sabor tradicional del llardó, elaborat al mateix supermercat, s'ofereix a 9,95 € la unitat. Aquesta varietat segueix guanyant adeptes cada any per la seva textura cruixent i el seu toc salat.

El sabor tradicional del llardó, elaborat al mateix supermercat, s'ofereix a 9,95 € la unitat. Aquesta varietat segueix guanyant adeptes cada any per la seva textura cruixent i el seu toc salat. Coques de pasta de full farcides: Tant la coca de pasta de full amb crema (1 kg) com les de xocolata o cabell d'àngel (800 g), també d'elaboració pròpia, es mantenen al preu de 9,95 € la unitat, situant-se com a alternatives econòmiques i versàtils.

L'elecció entre les diferents coques respon, moltes vegades, a una qüestió de gustos i tradicions familiars. Tanmateix, l'opció d'encarregar la coca amb antelació i la possibilitat de triar entre diversos formats, farcits i acabats, facilita la personalització de l'experiència de compra.

El valor afegit de l'elaboració pròpia

Un dels aspectes que distingeix la campanya de Bonpreu i Esclat és l'aposta per l'elaboració diària als seus propis obradors. Aquest factor incideix directament en la qualitat final del producte: masses més esponjoses, ingredients frescos i absència de conservants artificials. Per al consumidor informat, aquests elements marquen la diferència respecte a coques industrials o d'importació.

A més, la transparència en l'etiquetatge i l'atenció al client durant el procés d'encàrrec reforcen la confiança i permeten resoldre dubtes sobre al·lèrgens o procedència dels ingredients. En un context en què la salut i la qualitat alimentària guanyen pes en les decisions de compra, aquestes qüestions resulten especialment rellevants.

Un toc final: idees de consum i maridatge

Per a qui busqui innovar en la celebració de Sant Joan, una suggerència senzilla és acompanyar la coca amb una copa de cava fred, fruita fresca o gelat de vainilla. La coca de llardons, per exemple, combina molt bé amb un vi dolç, mentre que la de crema o fruita resulta ideal al costat d'una beguda lleugera i afruitada.