S'esgotaran: Les conserves per a la teva taula de Cap d'Any a un preu insuperable a Bonpreu

L'Any Nou és una ocasió especial que mereix ser celebrada amb el millor per a la teva taula. I si estàs buscant productes de qualitat sense trencar el teu pressupost, Bonpreu i Esclat tenen l'oferta perfecta per a tu. Conserves premium de la marca Pay Pay a un preu increïble.

Tant si planeges un sopar amb familiars com una trobada amb amics, aquestes conserves poden ser el toc gourmet que necessites per poder sorprendre a tots els convidats.

Unitats limitades a preus únics

Les protagonistes d'aquesta promoció són les conserves de musclos i escopinyes de Pay Pay, conegudes pel seu sabor autèntic i qualitat excepcional. Disponibles en diferents varietats, aquestes conserves són perfectes per acompanyar aperitius, amanides o fins i tot com a plat principal. El millor de tot és que, fins al pròxim 7 de gener de 2025, pots aconseguir-les amb una promoció única: la segona unitat al 50 % de descompte.

Els musclos en les seves versions al natural, picants o en escabetx (14-18 peces per llauna) tenen un preu inicial de 2,65 euros per unitat. No obstant això, en comprar dues unitats, la segona llauna et costarà només 1,33 euros, deixant cadascuna a un promig d'1,99 euros. Aquest preu els converteix en una opció irresistible per a aquells que busquen estalviar sense comprometre la qualitat.

| BonpreuEsclat

D'altra banda, les escopinyes al natural de Pay Pay (63 grams per llauna) també estan incloses en l'oferta. Amb un preu inicial de 4,79 euros per unitat, la segona llauna es redueix a només 2,40 euros, deixant el preu promig en només 3,59 euros per unitat. Una oportunitat excel·lent per gaudir d'un dels mariscs més selectes a casa.

La versatilitat de les conserves Pay Pay

No saps com aprofitar al màxim aquestes conserves? Els musclos són ideals per preparar pinxos, amanides o com a acompanyament d'un plat principal de peix. La seva textura sucosa i el sabor de l'escabetx o els condiments naturals eleven qualsevol recepta, convertint-la en un èxit assegurat.

Per la seva banda, les escopinyes són perfectes per servir com a aperitiu acompanyat d'un toc de llimona, aportant un sabor molt fresc i marí a la teva taula nadalenca. A més, la qualitat de Pay Pay garanteix que cada conserva manté intacte el sabor i les propietats del marisc, assegurant una experiència culinària autèntica.

| BonpreuEsclat

Data límit: No et quedis sense elles!

Aquesta promoció especial estarà disponible als supermercats Bonpreu i Esclat fins al 7 de gener, inclusivament. No obstant això, donat l'atractiu d'aquesta oferta, és probable que les existències s'esgotin abans d'aquesta data. Si no vols quedar-te sense elles, el millor serà acudir aviat a la teva botiga més propera o aprofitar les compres en línia.

No deixis passar aquesta oportunitat d'elevar les teves celebracions d'Any Nou amb els productes de millor qualitat al millor preu. Ja sigui per a una reunió íntima o per sorprendre els teus convidats amb aperitius de luxe, aquestes conserves de Pay Pay són l'elecció perfecta. Corre a per elles abans que sigui tard!