Sabies que 'el fi' i 'la fi' no volen dir el mateix? Com diferenciar-ho

Imagina't l'escena: estàs veient una pel·lícula d'aventures i el protagonista diu que "el seu fi és trobar el tresor perdut". Tot correcte. Ara imagina't que, en canvi, diu que "la seva fi és trobar el tresor perdut". La cosa canvia, oi? De cop, sembla que buscar el tresor el portarà a la mort! Com pot ser que una simple paraula, "el" o "la", canviï tant el significat d'una frase?

Doncs sí, el català té aquestes petites joies, paraules que s'escriuen igual, però que, segons si les fem servir en masculí o en femení, volen dir una cosa o una altra completament diferent. No és cap error, sinó una riquesa de la llengua que val la pena conèixer, sobretot per evitar malentesos que de vegades poden ser fins i tot còmics.

Aquesta característica pot semblar complicada, però en realitat és més senzilla del que sembla. Avui en repassem unes quantes de les més comunes perquè no se'ns tornin a escapar. És un d'aquells coneixements que, un cop els tens, et fan sentir més segur a l'hora de parlar i escriure.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Unclepodger

Paraules que canvien de gènere... i de significat!

Anem a veure alguns dels casos més habituals que ens podem trobar en el nostre dia a dia. Veureu que la majoria ja us sonen, però potser mai us havíeu parat a pensar per què canviaven.

El fi / La fi Començem pel de l'exemple. Aquesta és una de les parelles més importants

El fi (masculí): Significa l'objectiu, la finalitat, el propòsit d'alguna cosa. Exemple: El fi d'aquesta notícia és ajudar a resoldre dubtes.

La fi (femení): Significa el final, la terminació, el moment en què alguna cosa s'acaba. Exemple: Hem arribat a la fi del camí.

El clau / La clau Aquesta és molt del dia a dia. Demanar una cosa per l'altra pot provocar una situació ben curiosa al ferreter

El clau (masculí): És la peça metàl·lica, normalment amb punta, que fem servir per penjar un quadre o per unir fustes amb un martell. Exemple: Passa'm un clau del número cinc, si us plau.

La clau (femení): És l'eina que fem servir per obrir i tancar un pany. Exemple: No trobo la clau de casa per enlloc!

| Freepik, XCatalunya, SteveAllenPhoto

El son / La son Totes dues tenen a veure amb dormir, però no són exactament el mateix

El son (masculí): Es refereix a l'acte de dormir o, de vegades, a allò que somiem. Exemple: El metge m'ha dit que necessito vuit hores de son cada nit.

La son (femení): És la sensació de cansament, les ganes de dormir. Exemple: Després de dinar, sempre m'agafa una son que no puc amb ella.

El terra / La Terra Aquí la diferència és majúscula, literalment i figuradament

El terra (masculí): És la superfície on caminem, el terra d'una habitació o del carrer. Exemple: Compte, que el terra està mullat i rellisca.

La Terra (femení i amb majúscula): És el nom del nostre planeta. Exemple: Hem de cuidar el planeta Terra entre tots.

El canal / La canal Aquesta potser és menys comuna, però molt útil de saber

El canal (masculí): Pot ser un canal de televisió o un conducte artificial d'aigua (com el Canal d'Urgell). Exemple: Canvia de canal, que fan les notícies.

La canal (femení): És un conducte més estret, sovint natural o una simple teulera, per on passa l'aigua. També és el nom que es dona a les valls estretes i profundes. Exemple: La canal de la teulada està plena de fulles.

Un consell per no equivocar-se

No cal que us les aprengueu totes de memòria de cop. El millor truc és fixar-s'hi quan llegim o escoltem la ràdio o la televisió. A poc a poc, l'orella s'hi acostuma i ens sortirà de manera natural. El més important és entendre que l'article (el o la) no és un simple acompanyant, sinó que de vegades és una peça clau (i no un clau!) per donar el sentit correcte al qual volem dir.

El català està ple d'aquestes petites meravelles. Conèixer-les no només ens ajuda a evitar errors, sinó que ens fa gaudir encara més de la riquesa de la nostra llengua.